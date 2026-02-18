La Polizia Locale di Cirié ha reso noti i dati relativi all’attività del Comando nell’anno appena passato. Un’attività che va ben oltre quella relativa alla polizia stradale vera e propria (infortunistica, posti di controllo, presenza nei plessi scolastici etc) ma riguarda anche la pubblica sicurezza, la polizia amministrativa (controlli edilizi, commerciali, ambientali), la polizia di indagine (ricezione denunce e querele).

A tutto ciò si somma l’attività di front office e ufficio verbali riguardante sia la gestione dell’inserimento delle violazioni accertate, la ricezione del pubblico allo sportello, il contenzioso e la messa a ruolo di quanto non pagato.

Essenziale inoltre il monitoraggio della videosorveglianza cittadina e l’attività d’indagine conseguente, sia d’iniziativa o su richiesta di altre forze di polizia, l’attività di educazione stradale nelle scuole, i servizi di ordine e scorta (anche quella per il gonfalone comunale), gli accertamenti anagrafici, l’attività dei messi notificatori. Funzioni importanti per il benessere della collettività e che vanno ben al di là delle sanzioni stradali e relativi verbali.

La Polizia Locale gestisce in pratica l’ordine e la sicurezza di una comunità, aiutando a gestire situazioni di potenziale pericolo e di tensione, soprattutto al fianco dei più fragili e in contesti delicati. Lo dimostrano peraltro i numeri forniti dallo stesso Comando.

Nel 2025 ad esempio sono stati individuati 911 veicoli senza revisione periodica e 55 non coperti da assicurazione: un numero purtroppo in aumento rispetto al 2024, come peraltro rilevato anche su scala nazionale dal report di ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici che evidenzia come il dato sia preoccupante “in quanto impatti sui costi assicurativi per tutti gli automobilisti corretti”.

Dal punto di vista dell’ambiente, altra attività sempre più importante, sono stati effettuati 14 controlli mirati che hanno portato a 10 sanzioni inerenti l’abbandono di rifiuti e di veicoli. 14 invece gli interventi per la tutela degli animali che hanno portato a sanzioni e alla consegna degli animali in situazioni di pericolo ad enti ed associazioni specializzate.

Diversi anche i soccorsi per malore, di cui cinque presso le abitazioni private e per i quali sono stati attivati i servizi territoriali di sostegno a causa delle precarie condizioni ambientali e di salute rinvenute. Importanti anche i numeri dell’attività di notifica: 277 le notifiche giudiziarie e 57 gli accertamenti anagrafici. Se poi un oggetto è stato smarrito molto probabilmente è stato riportato alla Polizia Locale che si è occupata di gestire ben 467 oggetti e documenti personali.

Su richiesta dei cittadini sono stati effettuati 1897 interventi – circa 160 al mese in media – (ad esempio per liti tra condomini, liti in strada, veicoli che creavano intralcio, schiamazzi in luoghi pubblici, contrasto al danneggiamento delle attrezzature nei parchi cittadini, persone colte da malore sulla strada, persone senza fissa dimora che necessitavano di ausilio), a seguito dei quali sono state identificate 467 persone; sono stati inoltre compiuti 17 TSO. Circa 40 i sinistri stradali rilevati durante il 2025, che hanno coinvolto 66 persone, di cui 22 con lesioni personali, a volte anche importanti.

Essenziale inoltre l’attività formativa e informativa presso le scuole cittadine sul tema della sicurezza stradale e delle conseguenze legate all’uso di alcool e stupefacenti. Particolarmente intenso inoltre il periodo estivo che ha visto diverse pattuglie impegnate in controlli preventivi serali, in special modo nelle frazioni.

Numeri importanti, dai quali emerge un lavoro costante e continuo sul nostro territorio per far rispettare le regole del vivere civile e le norme del Codice della Strada, tutelando al tempo stesso la sicurezza dei cittadini.

“Questi numeri – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – dimostrano come il nostro Comando di Polizia Locale, guidato dalla Comandante Tiziana Randazzo, sia attivo su più fronti: all’applicazione del Codice della strada si affiancano attività ben più ampio respiro, che portano i nostri agenti a collaborare con le altre Forze dell’Ordine e con la locale Tenenza Carabinieri in particolare e che coinvolgono il Comando in diverse attività, anche di sensibilizzazione e di contrasto a fenomeni quali il bullismo e il vandalismo. Ringrazio quindi tutto il Comando per l’impegno dimostrato e per le molte attività realizzate nel 2025: mi auguro che i cittadini siano sempre più consapevoli di quanto la Polizia Locale sia a loro fianco e a loro disposizione per tante e diverse esigenze. La collaborazione e il rispetto sono ingredienti fondamentali per avere una città sempre più bella e sicura da vivere”.