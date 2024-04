Con “Il vino fatto in casa” una serata all’insegna della convivialità in Langa

Omaggiare un antico rituale, la lavorazione dell’uva, che ritorna puntuale ogni autunno con la vendemmia e si conclude in primavera: con “Il vino fatto in casa” la rassegna Cherasco incontra trasloca in Langa, nei locali del circolo della frazione San Bartolomeo. L’appuntamento radunerà, a partire dalle 20.45 di giovedì 18 aprile, davanti a una giuria di esperti gli ultimi alfieri della vinificazione fra le mura domestiche.

Serata all’insegna della socializzazione e convivialità, il ritrovo è da anni un punto fermo per molti “produttori” della Città delle paci e dei paesi limitrofi, nonché momento irrinunciabile nel calendario della rassegna organizzata dal Comune e dall’associazione Cherasco incontra.

«Uno spazio riservato a una tradizione che sopravvive, nonostante i profondi cambiamenti attraversati dal mondo enologico» spiega il consigliere delegato alla cultura Sergio Barbero. E aggiunge: «Dedicare un incontro alla produzione casalinga del vino vuol dire preservare, assieme a saperi pratici secolari, una pagina della nostra storia recente»

Città di Cherasco