Il Pedibus, servizio di trasporto a impatto ecologico zero, si conferma, anche quest’anno, fra i sistemi più gettonati per raggiungere i poli elementari, nell’area di competenza dell’Istituto comprensivo “Sebastiano Taricco”.

A poche settimane dalla conclusione del primo quadrimestre dell’anno scolastico è il presidente del consiglio comunale Massimo Rosso, delegato alle politiche scolastiche, a ringraziare i volontari per il servizio prestato alla comunità: «Il Pedibus è un esempio di collaborazione e coesione prezioso e ormai consolidato, per la nostra città. Un meccanismo virtuoso nel quale istituzioni diverse come Comune, scuola e famiglie uniscono le forze per garantire l’arrivo in classe dei bambini, con tutte le condizioni atmosferiche, svolgendo al contempo lezioni pratiche di sicurezza stradale e sostenibilità ambientale».

Incominciati l’11 settembre 2023, i turni del Pedibus riprenderanno l’8 gennaio 2024, con il ritorno in classe degli studenti, terminando sabato 8 giugno 2024, ultimo giorno di lezioni dell’anno scolastico. Nato come servizio spontaneo – non è richiesta alcuna iscrizione per quanti intendano aderire – rappresenta anche uno spazio di socializzazione importante per i giovani studenti: un modo costruttivo per spendere il tragitto da casa alla scuola.

Informazioni e indicazioni sono disponibili al link https://pedibuscherasco.wordpress.com/ o alla casella mail Piedibus.Roreto@hotmail.com