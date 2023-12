“Parenti serpenti”, al Teatro Fonderie Limone

L’Associazione In Volo A.P.S. di Moncalieri presenta lo spettacolo “ Il teatro di In Volo -PARENTI SERPENTI”. Mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 20:30 presso il Teatro Fonderie Limone (via Pastrengo 88 – Moncalieri).

Sedici provetti attori del gruppo teatrale dell’Associazione in Volo APS si esibiranno in una versione di Parenti Serpenti riadattata e rivisitata dal regista Loris Cumina, una commedia nota a tutti grazie alla celebre versione cinematografica del 1992 firmata Mario Monicelli. Una piece divertente, scoppiettante e dal retrogusto amaro, che ci porta indietro nel tempo, ma rimane sempre attuale.

Dal 2015 l’Associazione In Volo A.P.S. si dedica al sociale cercando di sostenere con i suoi spettacoli Associazioni, Onlus e altre realtà del territorio moncalierese nella speranza che anche un piccolo contributo possa esser d’aiuto. In questa particolare occasione In Volo ha pensato di devolvere il ricavato della serata alla Onlus IL PORTO, una comunità terapeutica che accoglie persone con fragilità psichiche e di dipendenza, e all’Associazione DONNATEA, nello speciale intento di sostenere le donne che lottano contro il cancro al seno nell’acquisto di un casco refrigerante, utile a evitare la perdita dei capelli durante la chemioterapia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Moncalieri. Costo del biglietto: 13,00 €. Per info è possibile contattare In Volo al 338.3616077 o inviare una mail a involomoncalieri@gmail.com

