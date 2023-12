Il periodo tra Natale e Capodanno è un momento magico per trascorrere del tempo di qualità in famiglia. E a Torino le cose da fare non mancano! In questo articolo, esploreremo le migliori cose da fare a Torino con i bambini durante i giorni di festa tra Natale e Capodanno.

Visita il Mercatino di Natale

Un modo perfetto per immergersi nell’atmosfera natalizia è visitare il Mercatino di Natale di Torino. Situato nella suggestiva Piazza Borgo Dora, il mercatino offre bancarelle piene di regali artigianali, decorazioni natalizie e delizie gastronomiche. I bambini potranno gustare deliziose merende come cioccolata calda, dolci tipici e biscotti natalizi.

Bioparco ZOOM

Il Bioparco Zoom è un altro luogo imperdibile da visitare con i bambini a Torino. Si tratta di un parco zoologico dove i bambini possono ammirare da vicino una vasta gamma di animali, tra cui tigri, leoni, giraffe, scimpanzè e, inoltre, è possibile vedere anche il lemure del Madagascar a ZOOM. Il parco offre anche spettacoli e attività interattive che permettono ai bambini di conoscere meglio gli animali e il loro habitat.

Museo del Cinema

Il Museo del Cinema, situato all’interno della Mole Antonelliana, è una meta affascinante per tutta la famiglia. I bambini si divertiranno moltissimo con le esposizioni interattive, scoprire i segreti dietro i film e persino provare l’emozione di fare un giro in ascensore all’interno della cupola panoramica. È un’esperienza che permette di unire divertimento e apprendimento.

Parco del Valentino

Il Parco del Valentino è un’oasi di tranquillità nel cuore di Torino ed è il luogo ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta con i bambini. Durante l’inverno, il parco si trasforma in un magico paesaggio invernale, con alberi illuminati e sentieri innevati. I bambini potranno divertirsi a giocare sulla neve, fare un giro in carrozza trainata da cavalli o semplicemente fare una passeggiata e godersi la bellezza del parco.

Museo Egizio

Se i vostri bambini sono appassionati di storia e archeologia, non potete perdervi il Museo Egizio di Torino. È uno dei musei più importanti al mondo dedicati all’antico Egitto e offre una vasta collezione di reperti, tra cui mummie, statue e sarcofagi. I bambini potranno imparare in modo divertente sulla civiltà egizia attraverso esposizioni interattive e attività educative.

Palazzo Reale

Una visita al Palazzo Reale è un’opportunità per immergersi nella storia di Torino e scoprire gli splendori della regalità. I bambini potranno esplorare le sontuose sale, ammirare i capolavori artistici e scoprire i segreti dei re e delle regine che hanno abitato il palazzo. Durante il periodo natalizio, il palazzo viene decorato con addobbi e alberi di Natale, creando un’atmosfera davvero suggestiva.

Durante i giorni tra Natale e Capodanno, Torino offre numerose attività che renderanno le festività indimenticabili per tutta la famiglia. Trascorrere del tempo con i bambini durante questo periodo è un’opportunità per creare ricordi speciali e godersi le feste.