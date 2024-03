Video e canti per la Giornata Internazionale della Donna

Sala Scicluna in collaborazione con l’Associazione Unione Donne del 3° Millennio – ODV organizza per sabato 9 marzo alle 20,30 un evento che unisce immagini e suono. La serata sarà introdotta dalla Presidente Mariella Voglino.

Si comincia con la proiezione del video tratto dalla mostra fotografica di Maria Luisa Bertoglio “Donne immaginate”. Si tratta del risultato di una ricerca fotografica sul ritratto, foto realizzate con doppie esposizioni in fase di ripresa. Trait d’union tra reale ed immaginario, il volto femminile si trasforma in archetipo, immagine-donna soggetto della memoria.

Segue “Cantar d’amore e di lavoro”, con Luna Beltràn e Francisco Brito: si celebra il potere dell’amore attraverso la musica. Canzoni in italiano e spagnolo, a cura degli artisti argentini Luna Beltrán esperta del ricco repertorio del folklore argentino, boleros, tango, cumbia e musica peruviana e il tenore Francisco Brito, specializzato in ruoli rossiniani.

L’ingresso è di 10 €, soltanto su prenotazione al numero 347 4002314.

Sala Scicluna è una deliziosa sala polivalente in via Martorelli 78, interno cortile, in Barriera di Milano.

Biografia degli Artisti:

LUISA BERTOGLIO – Fotografa

Nata a Torino dove vive e lavora. Inizia ad interessarsi alla fotografia negli anni ’80 e dal 1990 è iscritta alla F.I.A.F. – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – Torino. I suoi lavori con reflex analogiche sono realizzati prevalentemente in B/N o diacolor. Attualmente utilizza fotocamere reflex digitali.

Nella ricerca di soggetti predilige il reportage, il paesaggio urbano, l’elaborazione creativa di ritratti femminili ed immagini a tema. Per diversi anni ha diretto la Sez. Fotografica del Circolo ARCA Piemonte Occ.le (dipend. ENEL) Sede di TORINO, organizzando e coordinando le attività del gruppo amatoriale.

Successivamente ha fatto parte del Gruppo Fotografico ARCAL-RAI. Numerose mostre personali e collettive. Autrice inserita nel Circuito Mostre (CIRMOF) della F.I.A.F. in Italia. Insignita A.F.I. (Artista della Fotografia Italiana) dal 2002.

LUNA BELTRAN – Cantante

Nata a Salta, Argentina nel 1994, Luna Beltrán ha sviluppato un profondo interesse per il soul, il jazz e il blues fin dalla giovane età. Dopo aver partecipato al concorso “El Gran Show”, ha rapidamente guadagnato notorietà negli ambienti musicali locali. Si è esibita in prestigiosi luoghi, tra cui il Teatro Provincial di Salta, il Teatro Delmi e il Pabellón Argentina dell’Università di Córdoba.

A Córdoba, nel 2014, Luna ha fatto parte del rinomato coro “Misty Soul Choir”, eseguendo brani di artisti leggendari come Aretha Franklin e Stevie Wonder, anche in qualità di solista.

Nel 2020, Luna ha intrapreso un percorso di approfondimento nella musica latinoamericana, esplorando il ricco repertorio del folklore argentino, boleros, tango, cumbia e musica peruviana. Lo stesso anno, ha deciso di trasferirsi in Germania per perfezionare la sua tecnica vocale con il maestro Juanita Lascarro, soprano di carriera internazionale.

Essendo argentina, Luna Beltrán porta con sé un bagaglio ricco di qualità artistiche. Oltre a essere una straordinaria interprete, è anche una ballerina di tango di talento, padroneggiando questo stile sia come cantante che come danzatrice.

FRANCISCO BRITO – Tenore

Nato nel 1985 a Salta, Argentina, ha iniziato i suoi studi musicali all’età di 11 anni. Nel 2004 si è trasferito in Italia, dove si è specializzato nel repertorio di Rossini sotto la guida del Maestro William Matteuzzi.

Il suo debutto al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 2006 ha segnato l’inizio della sua carriera professionale. Si è distinto in ruoli rossiniani in teatri di fama come il Teatro San Carlo di Napoli, l’Opera di Zurigo, il Teatro Bolshoi di Mosca, l’Opera di Francoforte, l’Opera di Sydney e la Canadian Opera Company. È un tenore di belcanto, noto per la sua versatilità in ruoli come Arturo in “I Puritani”, Giacomo in “La donna del Lago” e Percy in “Anna Bolena” di Donizetti.

Tra i suoi progetti più recenti vi è il ruolo di Narciso in “Il Turco in Italia” di Rossini al Teatro Colón di Buenos Aires e all’Opera di Losanna, e Percy in “Anna Bolena” al Teatro Verdi di Trieste e al Festival dell’Amazzonia a Manaus, in Brasile.