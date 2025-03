Appuntamento con l’Inferno venerdì 14 marzo a Sala Scicluna, in Barriera di Milano, all’interno della stagione “Sentieri del sentire”.

L’attore Saulo Lucci, che conosce la Divina Commedia a memoria, torna sul palco con la sua personalissima versione del Canto X – La porta di Dite e l’eretico Farinata all’interno del progetto “Hell’O Dante” e nello specifico con l’approfondimento sulle tre porte.

Dopo una sorprendente figuraccia che il buon Virgilio rimedia prima di entrare nella città di Dite, Dante si sente interpellare da una voce. “O tosco che per la città del foco…” è il perentorio richiamo che il poeta si sente indirizzare da Manente di Jacopo degli Uberti, erto col petto e con la fronte, infastidito dalla condanna che subisce come eretico, meglio conosciuto come Farinata.

Una scampagnata in mezzo al cimitero della città di Dite diventa una “rimpatriata” – termine azzeccato – tra vecchi amici e nemici dei quali solo alcuni (i dannati) hanno perso il loro legame con Dio e altri hanno perso la patria, ma questo Dante ancora non lo sa, o forse lo ha appena scoperto.

L’ironia con cui Lucci ci porta dentro la Commedia, accompagnandosi con la musica, permette di capire tutte le sottigliezze del poeta più famoso d’Italia e di comprendere in semplicità i suoi versi, ricostruendone storie, passaggi, parentele, significati.

Hell’O Dante: Canto X – La porta di Dite e l’eretico Farinata

Appuntamento venerdì 14 marzo alle 20:45, Sala Scicluna in via Renato Martorelli 78 interno cortile soltanto su prenotazione con messaggio al numero 347 4002314. Contributo all’ingresso 10 € adulti, 7 € ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Il prossimo evento con Saulo Lucci sarà sabato 5 aprile con il Canto XXXIV – Lucifero ovvero la porta d’uscita.