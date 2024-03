Sauze d’Oulx – Anche il Comune di Sauze d’Oulx al “B2B” del Derthona Basket sulla Costa Smeralda. Come lo scorso anno il Sindaco Mauro Meneguzzi, sempre accompagnato dal Consigliere Comunale Giorgio Giordana, hanno partecipato sabato 16 marzo al “Basket 2 Business”, evento organizzato dal Derthona Basket con il supporto logistico e organizzativo di Costa Crociere che è uno dei grandi partner della squadra cestistica di Tortona.

Una giornata in cui gli Amministratori di Sauze d’Oulx hanno avuto modo di confrontarsi con sponsor, altre autorità e ospiti del Derthona sulla Costa Smeralda ormeggiata nel porto di Savona.

Un’occasione per gettare le basi per altre future collaborazioni, come conferma il Sindaco Mauro Meneguzzi: “Ringraziamo il Derthona Basket per questo invito nella persona del Presidente Marco Picchi e di Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato di Bertram Derthona, oltre che del direttore marketing Claudio Ricci. Per noi è stato un momento importante ritornare a Savana per vivere nuovamente una giornata di full immersion con il mondo dei “Leoni di Derthona” come sono riconosciuti nel mondo del basket.”

“A Sauze d’Oulx abbiamo già avuto il piacere di conoscere l’ambiente del Derthona Basket che fu in ritiro da noi già nel 2018 e poi di nuovo nel 2021. La scorsa estate del 2023 il Bertram Derthona è tornato per il ritiro della prima squadra. A Sauze d’Oulx il Derthona è stato ospitato presso lo “Chaberton Lodge & SPA” e si è allenato presso il palazzetto del centro sportivo “Pin Court”. E proprio qui ha disputato la prima amichevole stagionale contro la Reale Mutua Torino di serie A2 in una palestra gremita in ogni ordine di posti. Nelle prossime settimane ci troveremo con la dirigenza della Bertram Derthona per riprendere il discorso di un nuovo ritiro a Sauze d’Oulx anche per l’estate del 2024”.

Comune di Sauze d’Oulx