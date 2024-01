Fino alle stelle: scalata in musica lungo lo stivale

“Fino alle stelle” di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Coordinamento creativo Adriano Evangelisti e regia Raffaele Latagliata. Lo spettacolo si terrà sabato 3 febbraio ore 21 Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9.

“E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella… te la devi conquistare!”

Così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare …Fino alle stelle!

Un sogno ardito e un po’ folle, soprattutto considerandone il punto di partenza: la strada. Soprattutto negli anni ‘50. Soprattutto in Sicilia. Soprattutto senza un soldo in tasca.

Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi.

Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, scoprendosi legati da un’intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio.



Un viaggio non solo lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai, o forse sì? Magari non proprio come se l’erano immaginata…Una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante dal sapore tipicamente nostrano!

I biglietti per la sera stessa possono essere acquistati a partire da un’ora prima dell’inizio dello

spettacolo presso le casse del Teatro Il Mulino (Piossasco).