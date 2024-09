L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ospiterà dal 27 settembre 2024 la mostra “Lizori. Segni e Dialoghi” organizzata dalla Fondazione Antonio Meneghetti.

L’inaugurazione, aperta a tutti, è prevista alle ore 17:30 presso il Salone d’Onore, ingresso Via Accademia Albertina 6.

“Lizori. Segni e Dialoghi” propone una riflessione artistica e metodologica sulla rigenerazione dei borghi storici: il caso studio di Lizori, borgo medievale dell’Umbria in totale stato di abbandono, poi protagonista di un totale recupero conservativo, dimostra come la storia possa essere preservata attraverso l’innovazione. L’esposizione include opere d’arte, tavole, modelli fisici e digitali, video e libri scientifici, offrendo una narrazione multidisciplinare tra architettura, paesaggio e arte.

L’obiettivo della mostra è esplorare il rapporto tra segni architettonici, paesaggistici e artistici, stimolando il dialogo tra tradizione e innovazione.

Tra i protagonisti figurano maestri del disegno, artisti e ricercatori sul tema della rappresentazione architettonica, che hanno contribuito con oltre 100 opere al percorso espositivo: Franco Purini, accademico e protagonista del dibattito culturale dell’architettura disegnata, Gian Piero Frassinelli, ultimo architetto del famoso Superstudio, Ruggero Lenci, ordinario di composizione architettonica alla “Sapienza”, Stefano Bertocci e Sandro Parrinello, ordinari di disegno all’Università di Firenze, Emanuele Chiavoni, acquarellista e ordinario di disegno della “Sapienza”, Valerio Morabito, docente di architettura del paesaggio all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Raffaele Federici, pittore e docente di sociologia dell’Ateneo di Perugia, Infine Elisabetta Silvestri e Elisa De Santis pittrici umbre, Fausta d’Ubaldo, romana e legata alla scuola di Pedro Cano, Fabrizio Ciappina, architetto messinese con dottorato in campo architettonico, Claudio Patanè, architetto catanese con dottorato nell’ambito rappresentativo.

La mostra “Lizori. Segni e Dialoghi” sarà inaugurata con i saluti istituzionali del Presidente Paola Gribaudo e del Direttore Salvatore Bitonti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e dal Presidente Pamela Bernabei della Fondazione di Ricerca Scientifica e Umanistica Antonio Meneghetti.

La curatela è firmata dai professori Fabio Bianconi e Marco Filippucci dell’Università di Perugia e Diego Repetto di AICA Italia.

L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione di Ricerca Scientifica e Umanistica Antonio Meneghetti, fondazione svizzera di pubblica utilità con lo Status Consultivo Speciale presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite, con il patrocinio di: Regione Piemonte, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, e di vari enti professionali, tra cui l’Ordine degli Architetti di Torino e Perugia, l’Ordine degli Ingegneri di Perugia, il LABLANDSCAPE (International Laboratory for the Landscape Research), l’AICA Italia (Associazione Internazionale dei Critici d’Arte Sezione Ufficiale Italiana) e l’Unione Italiana per il Disegno.

Orari di visita: sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00, ingresso dalla Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Via Accademia 8.

Durante la settimana, è possibile prenotare visite per gruppi scrivendo a: comunicazione@albertina.academy