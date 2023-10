Con l’arrivo dell’inverno, a partire dal 31 ottobre, verrà messa in atto la chiusura invernale della Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, nel tratto che collega Balme al Pian della Mussa, compreso tra il chilometro 57+092 e il chilometro 62+744. Questa consueta misura riguarda la tratta che si snoda da Balme fino ai 1850 metri di altitudine del Pian della Mussa ed è adottata annualmente a causa delle sue caratteristiche tortuose e della sua carreggiata di dimensioni limitate.

L’intento di questa chiusura è garantire la sicurezza sulle strade durante i mesi invernali, riducendo al minimo il rischio di incidenti su un percorso che, a causa della sua configurazione, può diventare pericoloso in presenza di neve e ghiaccio. La decisione di chiudere temporaneamente la strada alle automobili è una misura di prudenza che mira a evitare situazioni pericolose e a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Parallelamente, tra il 6 e il 17 novembre, saranno possibili brevi chiusure temporanee al traffico lungo la Strada Provinciale 258 dell’Indiritto, in particolare nei tratti compresi tra il chilometro 1+500 e il chilometro 4+860, situati nel territorio del Comune di Villar Pellice. Queste chiusure sono necessarie per consentire il ripristino del manto stradale e saranno in vigore per tutte le categorie di utenti, ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, al fine di completare con successo i lavori di rifacimento del manto stradale e del marciapiede sinistro di via San Giuseppe ad Oulx, insieme al rifacimento dei marciapiedi laterali di via Des Ambrois, è stata estesa al 30 novembre l’Ordinanza che prevede la chiusura al transito veicolare della Provinciale 214 di Sauze d’Oulx, nel tratto che va dal chilometro 0 al chilometro 0+600, in prossimità dell’area di cantiere. In questo caso, la deviazione del traffico sarà gestita dal Comune di Oulx, e l’Ordinanza si applicherà a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e degli addetti ai lavori.

Queste misure di chiusura temporanea delle strade sono adottate con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e di facilitare i lavori di manutenzione e ripristino delle strade locali. È fondamentale rispettare queste disposizioni per evitare inconvenienti e per contribuire a mantenere le strade in ottime condizioni, promuovendo al contempo la sicurezza di tutti coloro che utilizzano queste arterie stradali. Durante questo periodo, è consigliabile pianificare percorsi alternativi e tenere conto di eventuali disagi causati da queste temporanee chiusure delle strade locali.