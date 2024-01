Per l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese, il 2023 è stato l’anno del trentennale di attività. Infatti, anche se i primi corsi di chitarra e pianoforte sono datati settembre 1989, è stato il mese di giugno 1993 a vederne la costituzione in forma associativa regolarmente registrata.

Sono stati dunque oltre 30 anni di grandi soddisfazioni fatte di esami conservatoriali, seminari, spettacoli, eventi, saggi e tanto altro ancora che hanno condotto diversi allievi ad appassionarsi non solo alla Musica come passatempo ma anche come professione. Tutto ciò è stato organizzato spesso in proficua sinergia con altrettante realtà associative e istituzioni territoriali che hanno contribuito alla crescita formativa sia dell’associazione sia dei suoi componenti

E per non smentire questa tradizione, il 2023 si è concluso nel migliore dei modi: un concerto di fine anno che è stato un grande successo di pubblico e di critica. L’assieme di flauti “AfFlatus” diretto da Bruna Querio ha avuto l’onore di essere invitato ad accompagnare la corale “La Balconata” diretta da Benny Turigliatto per il tradizionale concerto organizzato dalla Filarmonica Fornese il cui direttore, Andrea Ferro, ha elargito molti complimenti ai giovani musicisti di estrazione tutta canavesana: Federica Castiello di Favria, Federico Chiapusso di Rivara, Luisa Monteu Fassiot di Valperga e Sem Panero di San Giusto Canavese.

La direttrice dell’associazione Rivarolese Sonia Magliano è molto orgogliosa della nuova collaborazione con la corale La Balconata che in primavera porterà a grandi sorprese anche con il contributo di altre realtà Culturali di vario genere come, ad esempio, le associazioni “Oikos Teatro” e “I Fabbricanti di Giocherie” di Davide Motto e Vanessa Lonardelli, con le quali, il 20 gennaio, inizierà il progetto di doppiaggio: l’uso della voce, dunque, attraverso le sue mille sfumature e i molteplici utilizzi.

Il calendario degli eventi 2024, che vedrà una rassegna ricca di appuntamenti allargati su un vasto raggio di territorio Canvesano, sarà a disposizione quanto prima e pubblicato sui diversi canali sociali di Facebook, Instagram e sul sito web www.liceomusicalerivarolo.it mentre le attività didattiche di approfondimento riprenderanno nel fine settimana del 13 e 14 gennaio con il seminario di improvvisazione jazz del Maestro Claudio Lodati e con la Masterclass di flauto del Maestro Stefano Parrino, entrambi stimati docenti del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.