Io & Tu, spettacolo che parla di due adolescenti

Giovedì 17 aprile ore 21, Io & Tu, uno spettacolo che parla di due adolescenti: lei è cinica, arguta, dissacrante, lui è saggio, cortese, vagamente anacronistico, ricco di passioni e appassionato.

A seguire, “chiacchiere con gli artisti”, il format in cui il critico teatrale Roberto Canavesi intervista gli attori e li fa dialogare con il pubblico. Il legame fra la Terra e il femminile ha radici profonde e ci parla.

Un giorno, Anthony piomba in camera di Caroline, una sua compagna di classe che non aveva mai incontrato prima.

Caroline, infatti, non va a scuola da mesi per una malattia che la costringe in casa

Motivo di questa visita inaspettata è “Foglie d’erba” di Walt Whitman, tema di un compito a breve scadenza della loro insegnante di inglese.

Lei è cinica, arguta, dissacrante; figlia del contemporaneo e ipertecnologica. Distratta. Caroline potrebbe spezzarsi da un momento all’altro.

Lui è saggio, cortese, vagamente anacronistico; ricco di passioni e appassionato.

Anthony piace. Anthony è così radicato a terra che nessun vento potrebbe lambirlo.

L’incontro, che inizialmente sembra fallimentare, permette ai due ragazzi di conoscere se stessi e l’altro, mentre Whitman rimescola le carte della conversazione e delle loro vite: con un linguaggio tipico dei 17 anni svettano su temi per loro inattesi, nuovi.

S’interrogano sulla morte, sui misteri della vita, sull’eroismo della poesia e proprio con le armi della poesia, apparentemente noiosa, si svela un mistero molto più profondo che li unisce.

Il giorno della consegna è vicino, sta arrivando. Io & tu sono due persone ma anche due pronomi e proprio sull’uso dei pronomi e sul valore delle parole scelte verte la ricerca che devono svolgere.

Ma cosa vanno ricercando veramente questi due adolescenti? Verso quale destino corrono così in fretta?

Io & tu è un’ode alla gioventù, alla vita. Un inno all’altruismo, alla pietà.

Io & tu è un urlo sopra i tetti del mondo che ci permette di essere salvati.

Io & Tu

di Lauren Gunderson

Regia Gianluca Merolli

Con Aurora Spreafico e Derli Do Rosario Soares

Produzione Viola produzioni srl

Giovedì 17 aprile ore 21 – Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9

E’ consigliata la prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370.3259263 o via mail a info@mulinoadarte.com.