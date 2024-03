“L’inganno del lupo” di Laura Bianco alla biblioteca di Moncalieri

Venerdì 15 marzo Laura Bianco, in dialogo con Paola Calandriello, presenta alla biblioteca Arduino di Moncalieri il suo romanzo “L’inganno del lupo”.

Al centro dell’intreccio ambientato tra l’Italia e la Germania c’è Jacopo, un partigiano rimasto ferito per via di una contusione alla caviglia. Per lui sembra arrivata l’ora più buia: deve scegliere se rallentare i propri compagni o farsi catturare per dar loro la chance di fuggire. Il pensiero va dritto alla sua amata Ulrike, persa per sempre, o forse no. I minuti scorrono inesorabili e Jacopo presto dovrà fare i conti col passato e con i segreti che si nascondono in esso dalla sua fuga in Italia fino a quel momento. Riuscirà a mettersi in salvo e a recuperare il suo amore perduto?

L’appuntamento è alle 17,30 alla biblioteca civica Arduino di via Cavour 31. Introduce l’assessore alla Cultura Laura Pompeo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti e diretta facebook.

Laura Bianco

Laura Bianconasce a Torino il 23 gennaio 1971, ma trascorre la maggior parte della sua vita a Rivoli, dove risiede attualmente. Laureata in Scienze della Comunicazione, per circa 10 anni cura i contenuti di diversi siti Internet. Inizia a scrivere da bambina e attorno al 2000 vince alcuni concorsi letterari amatoriali per dei racconti brevi. A dicembre 2022 ha pubblicato “L’inganno del lupo“, il suo romanzo d’esordio, grazie alla vittoria del Premio letterario Romanzi e Generi 2021-2022 della casa editrice Edizioni Italiane.

