Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024 la Scuola di Nuove Tecnologie per l’Arte (NTA) dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino apre al pubblico la Rotonda del Talucchi, all’interno della sede dell’Accademia, per NTA @ BIENNALE OFF 2024, una riflessione in più momenti sulle relazioni tra gesto, percezione, ricordo e tecnologie.

Due seminari, un workshop e due eventi performativi costituiscono la proposta di NTA @ BIENNALE OFF 2024, esplorazione condotta dai docenti e dai discenti della Scuola NTA, in interlocuzione con Ilaria Bonacossa, attuale Direttrice di Palazzo Ducale a Genova, con Gabriele Perretta, docente all’Accademia di Brera, e con Martina Zena, performer e artista visiva.

Il programma si inserisce nella programmazione di Biennale Off, manifestazione diffusa nella città di Torino in occasione di Biennale Tecnologia, la kermesse dedicata ai rapporti tra tecnologia e società organizzata dal Politecnico di Torino.

Frequencies of Gestures

di e con Andrea Giomi e Martina Zena

Workshop – giovedì 18 Aprile 2024, aula A33

Performance – venerdì 19 Aprile 2024, 16:30 – 17:45, Rotonda del Talucchi – Ipogeo

“Frequencies of Gestures” è un progetto di ricerca performativa che esplora come i repertori gestuali possano essere catturati e ricreati dal vivo sotto forma di archivi situati e somatici, al fine di attirare l’attenzione su diverse qualità del gesto non altrimenti percepibili.

Utilizzando tecniche tradizionali o di recente sviluppo, dal disegno alla calcografia alla AI e alla sonificazione del movimento, il lavoro si concretizza in una performance interattiva, presentata per la prima volta nel 2020 alla Triennale di Milano.

Il Museo nazionale dell’Arte digitale



incontro con Ilaria Bonacossa

Conferenza/Incontro – venerdì 19 Aprile 2024 10:30 – 13:00, Rotonda del Talucchi – Sala R13

Il Museo Nazionale dell’Arte Digitale è un Museo Statale istituito dal Ministro della Cultura nel giugno 2021. Gli studenti dei corsi NTA della Accademia Albertina dialogheranno con Ilaria Bonacossi sulle sfide –di ordine intellettuale, storiografico, estetico ma anche politico e burocratico – che ha dovuto affrontare durante i 23 mesi in cui ha diretto il costituendo Museo e delle difficoltà che ha incontrato.

Il sensore che non vede

incontro con Gabriele Perretta

Conferenza/Incontro – venerdì 19 Aprile 2024 14:30 – 16:30, Rotonda del Talucchi – Sala R13

Gabriele Perretta, docente di Analisi dei Processi Comunicativi presso l’Accademia Statale di Bella Arti Brera di Milano, esplora nel suo ultimo lavoro come la saturazione mediatica e l’esasperazione della comunicazione visiva odierne producano anche una diffusa cecità estetica e sociale.

Ne discutono con l’autore i colleghi Andrea Balzola ed Edoardo Di Mauro, docenti presso l’Albertina rispettivamente di Teoria e Metodo dei Mass Media e di Storia e Metodologia della Critica d’Arte.

Nostalgia. Live Audiovisual Performance

di e con Andrea Giomi e Vinicio Bordin

Performance – venerdì 19 Aprile 2024, 17:30 – 18.00 e 18:00 – 18:30, Rotonda del Talucchi – Ipogeo

Nostalgia è una performance per musica ed immagini eseguita dal vivo sul tema del ricordo e della nostalgia come forma di affetto verso le nostre radici. Tecniche di rielaborazione dell’immagine e del suono sono esplorate quali tecniche mnemoniche per rendere la nostalgia un processo di ri-mediazione del ricordo.

Non necessita di prenotazione

Per informazioni: 011 0897370 – comunicazione@albertina.academy

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, via Accademia Albertina 6 – Torino