Il tradizionale polentone di Calosso al Salone don Monticone

Domenica 7 aprile, è in programma la distribuzione del Polentone cucinato dalla Pro loco di Calosso, presso il Salone don Monticone. La polenta sarà accompagnata dai tradizionali condimenti: spezzatino, salsiccia, uova sode, accompagnate da un ottimo bicchiere di Barbera e dalle bugie della Pro loco. Dalle 12 alle 12.30 è prevista anche la possibilità di fare l’asporto.

Durante la distribuzione del polentone di Calosso saranno raccolte offerte per la riapertura del Circolo Parrocchiale.

Inoltre, nel fine settimana del 6 e 7 aprile il Comune di Calosso apre le porte del Museo “Memorie di Futuro” e dei crotin, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Elsa di Canelli.

Il servizio di accoglienza turistica sarà attivo da aprile a settembre, agosto escluso, ogni primo e terzo weekend del mese: il personale preposto sarà presente presso il museo Memorie di Futuro, in via Regina Margherita 45, dove i turisti troveranno anche a disposizione un opuscolo con tutte le informazioni per visitare il paese e i percorsi ciclopedonali.

Gli orari in cui sarà garantita l’apertura del museo e dei crotin sono i seguenti:

Aprile e maggio: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 da giugno a settembre (agosto escluso): dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30.

Saranno cinque i crotin che si potranno visitare.

Ecco quali:

Il crotin Montafia “Casa di plastica” in Piazza Mons. Bosio, il crotin “Zia Tina” in Via Roma, il crotin “Della Nonna” in via Roma, il crotin “Casa Irene” in via Regina Margherita, il crotin “Del Teato” in Piazza Umberto I.

Comune di Calosso