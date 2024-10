Cirié Città Sicura: in arrivo altre 17 telecamere di videosorveglianza

Grazie alla partecipazione al bando del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza delle città e relativo a sistemi di videosorveglianza pubblicato a dicembre dello scorso anno, la Città di Cirié si doterà presto di 17 nuove telecamere di videosorveglianza, il cui costo totale di 184mila Euro è stato coperto per la maggior parte dal bando e per 40mila Euro da un contributo comunale.

Il progetto “Cirié Città Sicura”

Realizzato dal Comando di Polizia Locale, prevede l’installazione di 17 telecamere nelle frazioni in punti sensibili: un acquisto che porta a ben 106 il numero delle telecamere presenti in città, nel centro come nelle frazioni.

Saranno infatti le località Vastalla, Rossignoli, Devesi, Pich, Donit, via Fucine, via delle Spine, il cimitero centrale e quello di Devesi, oltre a molti altri siti, ad ospitare i nuovi “occhi elettronici” che, come quelli già esistenti, saranno collegati direttamente al Comando di Polizia Locale, con accesso diretto anche dalla Tenenza dei Carabinieri di Cirié.

Una misura che aumenterà sensibilmente la percezione di sicurezza in città, come del resto pianificato dall’Amministrazione tramite il progetto “Cirié Città Sicura” che, oltre alle telecamere, comprende anche i varchi elettronici. Il posizionamento delle telecamere e la relativa messa in funzione è previsto nella prima parte del nuovo anno.

Commenti

“Siamo veramente contenti di aver raggiunto anche questo risultato – dichiara l’Assessore alle Politiche di Sicurezza Fabrizio Fossati – perché crediamo nella validità delle telecamere sia come deterrente sia, soprattutto, come valido aiuto investigativo. L’aggiudicazione della quota di finanziamento tramite bando non era così scontata perché i Comuni che hanno partecipato al bando erano moltissimi e Cirié si è posizionata al 224° posto su oltre 1500 richiedenti. Questo a dimostrazione della validità del progetto realizzato dalla nostra Polizia Locale, guidata dalla Comandate Tiziana Randazzo che ringrazio per tutto il lavoro svolto”.

“L’estensione della videosorveglianza anche nelle frazioni – aggiunge il Sindaco Loredana Devietti – era un nostro obiettivo da tempo e grazie al contributo governativo abbiamo potuto metterlo in atto. Durante gli incontri con la cittadinanza che si sono svolti in primavera insieme al Vicesindaco Buratto avevamo già anticipato – soprattutto nelle frazioni, particolarmente sensibili al tema – l’intenzione di agire su questo fronte: posizionare le telecamere all’entrata e all’uscita delle frazioni ci permetterà di controllare meglio i centri abitati e di visionare i filmati in caso di bisogno”.