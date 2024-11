Giorgio Andolfatto in “L’elfo G e la rosa della fantasia”

Giorgio Andolfatto in “L’elfo G e la rosa della fantasia”. Spettacolo natalizio per bambini

G è l’elfo più magico del villaggio di Babbo Natale. Con il potere della fantasia, che G attinge dalla sua Rosa magica, trasforma ogni sogno dei bimbi in realtà. Un giorno decide di inventare un cellulare che fa tutto al suo posto… la rosa così appassisce e solo una serie di eventi fortuiti saranno in grado di riportarlo sulla strada della fantasia!

Giorgio Andolfatto

Giorgio Andolfatto vive a Torino. “Caratterialmente sono molto determinato e solare” – dice – “cerco di non abbattermi mai e di trovare sempre una soluzione ai problemi. Mi vesto in modo bizzarro e non mi interessa il giudizio degli altri. Sono sempre a disposizione di tutti. Sono super creativo e amo le freddure, che condivido con amici e compagni di classe“.

Il giovane artista frequenta il quarto anno di liceo classico. Ha studiato recitazione per 5 anni (3 presso una scuola amatoriale e 2 presso la casa del teatro ragazzi e giovani).

Da 2 anni, invece, sta studiando cabaret con l’autore di Zelig Bruno Furnari e l’arte della prestigiazione presso la “Torino magic accademy”. Scrittura ed interpretazione personali. Ha partecipato al reality show di RAI 2.

Giorgio ha inoltre aperto alcuni spettacoli di cabaret di Giampiero Perone, Chiodaroli, Fubelli e Nicola Virdis.

Piccolo Teatro Comico

Martedì 3 – 10 – 17 dicembre, ore 17.15

Via mombarcaro 99/b

Torino zona santa rita