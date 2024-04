Fools e Sm@rt Opera: nuovi gestori del Teatro Pinelli di Cuorgnè

Torino, 16 aprile 2024 – Per i prossimi tre anni l’associazione Fools e Sm@rt Opera gestiranno il teatro comunale di Cuorgnè. A 40 anni dalla chiusura, avvenuta nel 1983 per problemi di sicurezza, il Teatro Pinelli si prepara ad alzare di nuovo il sipario per restituire alla cittadinanza un luogo fondamentale per la vita culturale della città.

Il progetto di Fools e Sm@rtopera con cui è stato il vinto il bando ha l’obiettivo di rivitalizzare il teatro come centro di aggregazione sociale e arricchimento, proponendo un’offerta culturale di alta qualità, incentrata sulla sostenibilità delle risorse locali e fortemente diversificata, per coinvolgere tutte le fasce della popolazione. Un progetto che unisce ed esporta in provincia gli elementi di successo delle due associazioni promotrici: da una parte l’impronta artistica inclusiva, popolare e partecipata del Teatro Vanchiglia che, in cinque anni, è diventato un presidio culturale fondamentale per il quartiere, dall’altra l’innovazione e la versatilità nella promozione culturale di Sm@rt Opera.

“Dopo il successo di Casa Fools, volevamo sperimentare l’applicabilità della nostra gestione di teatro in un territorio diverso. Porteremo il modello promosso in Vanchiglia a Cuorgnè, il teatro Pinelli sarà uno strumento di contrasto alla solitudine e all’isolamento e di riappropriazione culturale. Siamo felici e onorati dell’incarico, sarà una grande avventura da affrontare insieme agli amici e colleghi di Sm@rt Opera” commentano Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore, direttori di Casa Fools.

“Abbiamo appreso della restaurazione del Teatro nel 2021 e subito ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa. Ci siamo fatti conoscere dal pubblico cuorgnatese attraverso i nostri concerti e spettacoli. Siamo felicissimi di iniziare questo viaggio con Casa Fools, con cui abbiamo collaborato per altri spettacoli e con cui ci sentiamo in famiglia” dicono Andrea Goglio, Stefania Casarin, Ilaria De Santis e Lara Pastorino, direttivo di Sm@rt Opera.

Nei prossimi mesi verrà definita la programmazione invernale, congiuntamente con l’amministrazione comunale, che sarà incentrata sulla multidisciplinarietà. Obiettivo è garantire un’offerta accessibile e di alto livello, che risponda concretamente ai bisogni del pubblico, spaziando tra i generi e i linguaggi, con proposte di musica, prosa, lirica, danza, stand up e performing arts.

Il sodalizio tra Fools e Sm@rt Opera, iniziato nel 2023 nell’ambito della promozione del patrimonio lirico, cresce e si consolida con questa nuova sinergia che vedrà le due associazioni lavorare fianco a fianco nella gestione triennale del Teatro Pinelli di Cuorgnè.