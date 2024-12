Quella che poteva essere un’occasione di riscatto si è trasformata in una doccia fredda nel finale. La Reale Mutua Basket Torino inciampa nella terza sconfitta di fila, questa volta tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, per mano di un Avellino Basket esteticamente bella da vedere per qualità di gioco, al termine di una partita combattuta e decisa dagli episodi nel finale in volata.

Dopo 39 minuti caratterizzati da diversi strappi, con Torino a cercare di allungare e Avellino sempre a ricucire lo svantaggio, il match è stato deciso negli ultimi possessi, in particolare dalla tripla del definitivo +1 ospite da parte di Mussini, che ha consegnato ai biancoverdi la loro quinta vittoria di fila.

Il risultato finale è 88-89, a Torino non bastano 21 punti di Taylor, 18 di Ajayi e la doppia-doppia di Gallo (10+10 assist). Ora i gialloblù sono costretti a vivere un Natale amaro ma senza abbattersi, preparando un nuovo turno casalingo di domenica 29 dicembre contro Cividale.

Quintetti

Torino: Gallo, Taylor, Ghirlanda, Landi, Ladurner

Avellino: Mussini, Jurkatamm, Lewis, Earlington, Bortolin

Buon inizio della Reale Mutua con il quintetto inedito che trova subito fiducia nella metà campo offensiva e mette in campo una buona attitudine difensiva. I gialloblù raggiungono anche il +9 con un primo parziale di 15-6, guidati da Taylor, ma Avellino Basket lentamente inizia a prendere ritmo facendo girare il pallone e trovando il canestro con Jurkatamm. L’attacco offensivo inizia a ingolfarsi e gli ospiti ne approfittano per riportare tutto in equilibrio e piazzare il sorpasso con Verazzo per il 17-19. Alla prima mini-pausa il punteggio è in perfetta parità con Ajayi a firmare gli ultimi punti gialloblù del primo quarto: 21-21.

Si prosegue all’insegna dell’equilibrio nel secondo quarto, con le due squadre appaiate nel punteggio. Ajayi e Montano provano a dare una scossa all’inerzia della partita con due triple in fila, così coach Crotti chiama timeout per interrompere sul nascere il tentativo di allungo gialloblù (44-40 al 18’). Torino inciampa in qualche ingenuità di troppo in chiusura di secondo quarto e la prima metà di gara si chiude quindi con un solo punto a separare le squadre: si va negli spogliatoi sul 47-46.

Al rientro in campo Torino ritrova continuità dall’arco: Taylor continua a guidare l’attacco gialloblù, lo seguono a ruota Landi e Gallo e la Reale Mutua si porta sul +8 (61-53 al 25’). Avellino però non molla, con Bortolin ed Earlington che riportano i biancoverdi a contatto con i gialloblù e coach Boniciolli chiama timeout dopo il break di 8-0 che vale la nuova parità a quota 61. Montano si accende da tre ma anche l’attacco campano continua a produrre punti: Maglietti porta tutti all’ultima pausa sul +2 biancoverde (69-71).

Taylor suona la carica in attacco, la difesa aumenta di intensità e Torino rimette il muso avanti nei primi minuti del quarto periodo. Si va verso una volata finale che si preannuncia combattuta, con la Reale Mutua avanti di sole due lunghezze a 4 minuti dalla fine. La partita si accende con un botta e risposta tra il duo Taylor-Ajayi e un ispirato Jurkatamm per Avellino. Il nigeriano gialloblù va a segno in post basso per entrare nell’ultimo minuto sul +2 (88-86). Torino manca l’opportunità per portarsi a due possessi di distanza e Mussini realizza da tre per il sorpasso a due secondi dalla fine. Il tentativo per la vittoria allo scadere di Montano non va a segno. Finisce così con l’amaro in bocca per Torino: 88-89.

Coach Boniciolli:

“Siamo reduci da alcuni colpi veramente pesanti a livello psicologico, le docce fredde come quella subita a Pesaro e per ultima quella di questa sera. Abbiamo giocato una partita offensivamente buona, difensivamente abbiamo sofferto sugli uno contro uno. Ora dobbiamo cercare di uscire più forti da questi colpi tremendi che rischierebbero di far abbattere un gruppo. Invece di abbatterci dobbiamo uscirne più forti, stiamo alzando la qualità del nostro gioco e dobbiamo continuare a lavorare sugli aspetti che dobbiamo migliorare.”

Reale Mutua Torino – Avellino Basket 88-89 (21-21, 26-25, 22-25, 19-18)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 21 (6/13, 3/7), Ife Ajayi 18 (4/8, 2/5), Matteo Montano 16 (2/2, 3/5), Antonio Gallo 10 (3/5, 1/4), Matteo Ghirlanda 6 (0/3, 2/3), Maximilian Ladurner 6 (3/5, 0/0), Aristide Landi 6 (0/1, 2/3), Fadilou Seck 5 (2/2, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/2, 0/0), Matteo Schina 0 (0/0, 0/1), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 9 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Ife Ajayi 7) – Assist: 19 (Antonio Gallo 10).

Avellino Basket: Federico Mussini 19 (2/8, 4/8), Marcellus Earlington 18 (7/16, 0/1), Mikk Jurkatamm 18 (0/0, 6/6), Matias Bortolin 16 (8/13, 0/0), Jaren Lewis 10 (5/8, 0/1), Riccardo Chinellato 4 (1/4, 0/0), Armando Verazzo 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti 2 (1/1, 0/0), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/0), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 9 / 10 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Matias Bortolin 13) – Assist: 14 (Federico Mussini 4).

Ufficio Stampa Basket Torino