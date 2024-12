Free Voices Gospel Choir, Christmas Tour 2024

Grande successo per il Tour di Natale del Free Voices Gospel Choir che prosegue nella stagione più magica dell’anno con concerti benefici organizzati insieme ad istituzioni ed enti locali, tra solidarietà ed impegno sul territorio.

Dopo Natale si prosegue con la giornata “cuore” del nuovo Tour del Free Voices Gospel Choir: domenica 29 dicembre, presso le Fonderie Limone di Moncalieri (TO) si svolgeranno non uno, ma due concerti – uno alle 17 ed uno alle 21 – sotto la direzione artistica di Laura Robuschi e con il patrocinio e la collaborazione della Città di Moncalieri. Guest star d’eccezione: Claudia Ginga.

Ginga è artista afro-italiana che spazia dal soul, al gospel fino alle sonorità contemporanee della musica black. Corista della famosa cantate e Vocal coach afroamericana Cheryl Porter, ha collaborato come corista con artisti come Mario Biondi, Eros Ramazzotti, Zucchero. Ha recentemente partecipato alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi” come corista del cantante italiano Enrico Nigiotti. Il suo concerto “A BRAND NEW CHRISTMAS” porterà la platea in viaggio, un viaggio alle radici del Gospel fino ad assaporare le sue sonorità più moderne e contemporanee!

I proventi saranno a favore dell’associazione “Acp Humanitarian Aid”, per il progetto “Mensa” che grazie all’impegno del Rev. Luigi Pecora della Chiesa Evangelica Battista della Grazia di via Pastrengo 78 a Moncalieri, e tanti cittadini appassionati e volenterosi supporta oltre centinaia di famiglie sul territorio moncalierese e non solo, ogni domenica, per necessità alimentari quotidiane da non dare per scontate.

Per l’occasione è stata avviata una vera e propria rete di solidarietà sul territorio per la promozione e vendita dei biglietti dei due concerti, grazie alla collaborazione di partner moncalieresi speciali – tra cui la Parrocchia Nostra Signora delle Vittorie, di via Cairoli 14 a Moncalieri, nella persona di don Manuel Lunardi – che non hanno esitato a condividere gli obiettivi benefici della manifestazione.

Biglietti per il concerto delle ore 17 acquistabili su Eventbrite

L’ultima tappa del tour, l’1 gennaio alle 21, aprirà il 2025 nella splendida location del Palazzo delle Feste di Bardonecchia, in Piazza Valle Stretta 1, con una serata organizzata dal Comune di Bardonecchia in collaborazione con Estemporanea. Biglietti d’ingresso (10€ più commissioni) acquistabili su oooh.events o presso l’Ufficio Turistico di Bardonecchia.

Serate rivolte agli appassionati di musica gospel, con proposte di brani caratteristici della black music eseguiti dagli oltre 80 coristi del FREE, accompagnati da musica dal vivo nonché intramontabili brani a ritmo blues e jazz, sonorità inconsuete a ritmo latino, alcune novità e gli immancabili brani che fan subito Natale.

Quasi 800 concerti realizzati, 80 coristi, 15 solisti, 4 musicisti, un corpo coreografico di 6 ballerini guidati dalla direttrice e founder Laura Robuschi, 7 CD autoprodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel.

A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati (tra cui: Emergency, AISLA, Altro Domani, AIDO, AIRCC di Candiolo, AVIS, Rainbow for Africa, Sermig, Oltre i Confini, Casa UGI, Fondazione Magnetto, FCA Italy, AC Milan e Juventus FC).

Sono i numeri che ben rappresentano i 27 anni di attività dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata allo scopo di divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir®, tante voci libere e diverse come diverse sono le esperienze, la storia e il sentimento religioso di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica e lanciare un messaggio di fede e di speranza.

Dal 2000 il Free Voices Gospel Choir® è promotore di “Gospel sotto le stelle®”, tra le più importanti manifestazioni a carattere nazional, che ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati e professionisti della musica gospel sotto la guida esperta di artisti internazionali, tra gli altri: Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan, Nehemiah H.Brown, Karen Gibson, Malcolm Chambers, Chris Harris, Rose Harper, Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin, Calvin Bridges e Daniel Thomas e Rudy Fantin.

Sul palco, a dirigere uno tra i più importanti Mass choir italiani, la founder e Direttrice Laura Robuschi guida del coro e vera anima delle varie attività di formazione, studio e sperimentazione vocale che esso propone sul territorio. Da 25 anni voci libere, semplicemente #faccedafree.

*Da 27 anni col Free Voices abbiamo l’onore di cantare in piazze, teatri, carceri e nei grandi eventi internazionali note di pace, fede e generosità, seguendo i valori della libertà che caratterizzano da sempre il gospel. Un abbraccio di speranza è il messaggio che seguirà questo nostro nuovo tour. Un sogno di pace che ci unisce, in un contesto mondiale intriso di guerra e decisamente preoccupante, che canteremo con la passione e dedizione di sempre.

Il Natale offre al gospel ed a tutti noi una gioia in più e siamo felici di condividerla con nostro grande pubblico collaborando in iniziative a vantaggio delle comunità. Laura Robuschi, Direttrice e Founder del Free Voices Gospel Choir