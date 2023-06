Il 15 giugno è stato inaugurato il nuovo collegamento che permetterà a torinesi e turisti di raggiungere in soli 25 minuti l’aeroporto di Torino Caselle.

Il servizio è firmato Flibco, azienda leader nel settore dei trasporti navetta da e verso gli aeroporti, la quale già in precedenza aveva investito sul capoluogo piemontese, collegando Torino con l’aeroporto di Milano Malpensa.

Il nuovo bus collega il centro di Torino con l’aeroporto Caselle (Sandro Pertini) e non prevede fermate intermedie.

Il taglio del nastro

La partenza dei primi autobus diretti verso il centro di Torino ha avuto luogo dopo un simbolico taglio del nastro, avvenuto alla presenza del CEO di Flibco.com Tobias Stüber, del Direttore Aeroportuale Nord Ovest di ENAC Adolfo Marino e dell’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno.

Presente anche Giuseppe Martino, il quale si è detto soddisfatto del risultato raggiunto dopo i tanti mesi di preparazione. Il Country Manager di Flibco Italia ha inoltre aggiunto che “l’attivazione di questo servizio rappresenta la prima tappa di un lungo percorso che vogliamo fare per collegare l’aeroporto di Torino con altre città del Piemonte e della Valle d’Aosta, perché crediamo nel potenziale di Torino Airport e della regione”.

Le caratteristiche della nuova tratta

La linea Torino centro-Caselle aeroporto prevede 40 corse al giorno, una ogni mezzora, a partire dalle 3.30 del mattino fino a mezzanotte.

Le navette, le quali non effettuano fermate intermedie, permettono ai viaggiatori di raggiungere rapidamente l’aeroporto oppure il centro cittadino.

Le posizioni dei capolinea sono state scelte in modo strategico, al fine di garantire la massima fruibilità ed efficienza del servizio. A Torino, i bus in partenza e quelli in arrivo fermano all’autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palazzo di Giustizia e a poche centinaia di metri dalla stazione dei treni Porta Susa.

All’aeroporto sono invece previsti due capolinea differenti; gli autobus in arrivo fermano nei pressi dell’ingresso delle partenze, mentre le partenze hanno luogo vicino all’uscita degli arrivi.

Biglietti: prezzo e dove si acquistano

I servizi Flibco sono caratterizzati da un’elevata convenienza; il costo di una corsa singola da o verso l’aeroporto di Caselle è di soli 6,99 €, mentre quello del biglietto andata e ritorno è pari a 9,98 €.

L’acquisto può essere effettuato comodamente online, in qualsiasi momento, anche poco prima della partenza, utilizzando la comoda app oppure, per chi si connette da computer, accedendo al sito web Flibco.com.

Chi non vuole o non può effettuare l’acquisto tramite smartphone o pc, può comprare i biglietti presso i desk in aeroporto oppure direttamente a bordo degli autobus; in questo secondo caso è previsto un piccolo sovrapprezzo.

Chi acquista i biglietti con largo anticipo, può cancellare la prenotazione del viaggio e riprogrammarla comodamente fino a 6 ore prima della partenza, senza correre il rischio di pagare penali o di perdere i soldi spesi; in più, il viaggiatore ha la possibilità di utilizzare la corsa successiva rispetto a quella prenotata.

Bus comodi e confortevoli

Tutte le navette Flibco offrono ampio spazio per le gambe e per i bagagli, e presentano pedane per facilitare l’accesso a chi ha difficoltà di movimento. Queste caratteristiche, insieme alla presenza del wi-fi e alla rapidità del servizio, rendono il trasporto navetta davvero comodo e rilassante.