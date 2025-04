Il campionato Techfind Serie A2 entra nel vivo: a due giornate dal termine della regular season, la Tecnoengineering Moncalieri è in piena lotta per il 10° posto – l’ultimo slot utile per evitare la zona play-out. Il prossimo match per la squadra di coach Terzolo è lo scontro diretto con la Salerno Ponteggi, che all’andata si impose al PalaEinaudi per 49-54 in un match combattuto fino agli ultimi possessi.

Al Palasilvestri si giocherà una gara cruciale per il prosieguo della stagione: la classifica vede Moncalieri, Salerno e Cestistica Spezzina appaiate al 9° posto, in lotta per gli ultimi due piazzamenti che garantiscono la salvezza diretta.

Moncalieri si presenta a questa sfida con ottime credenziali: nonostante la recente sconfitta casalinga (62-93) contro la Polisportiva Galli, le Lunette hanno mostrato un gioco convincente contro la capolista, confermando una crescita di squadra. Le prestazioni di Avagnina e Salvini, entrambe in doppia cifra partendo dalla panchina, dimostrano come la profondità del roster gialloblù possa essere decisiva nei momenti chiave.

La Salerno Ponteggi, neopromossa, torna al Palasilvestri puntando alla salvezza diretta, che rappresenterebbe un traguardo importante per le granatine. Dopo un girone di ritorno segnato da sei sconfitte consecutive, la squadra campana si è ripresa conquistando due vittorie contro Sardegna Marmi Virtus Cagliari e Torino Teen Basket, intervallate da una sconfitta a testa alta contro Logiman Broni. Coach Nardone si affiderà a Silvino Oliveira, playmaker sempre in doppia cifra nelle ultime otto partite, e a De Mitri, protagonista contro Torino con il suo record stagionale di 18 punti e il 100% dal tiro sia da due che da tre.

Le due squadre scenderanno in campo domani, sabato 5 aprile, alle ore 17:30 al Palasilvestri di Salerno. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Salerno Basket (@SalernoBasket92). La direzione di gara è affidata ai Sig.ri Mottola Christian (primo arbitro) e Galluzzo Davide (secondo arbitro).