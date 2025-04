Il pericolo delle ceneri ardenti nei cassonetti: l’appello dell’assessore Davide Allemand

Il 1° aprile a Sauze d’Oulx si è di nuovo rischiato grosso col fuoco. In serata un incendio è divampato nell’area ecologica di Jouvenceaux, ad ingresso paese, e per fortuna le fiamme sono state domate prima che potessero creare ulteriori danni.

I Vigili del Fuoco non si sono ancora pronunciati sulle cause del rogo, ma tra le ipotesi più accreditate c’è quella della cenere ardente.

Un cliché già visto purtroppo altre volte nelle stagioni invernali ed in particolare in questo ultimo inverno: tutto parte dal conferimento di cenere di legna ancora calda, se non ardente, all’interno dei cassonetti.

E anche stavolta le fiamme, sprigionatesi dal cassonetto dell’indifferenziato, hanno raggiunto e distrutto gli altri cassonetti adiacenti e bruciato la copertura dell’area ecologica.

Il pronto intervento dei borghigiani con le manichette antincendio e poi dei Vigili del Fuoco Volontari di Oulx ha permesso di domare le fiamme tempestivamente, anche se i danni sono stati nuovamente ingenti.

L’Assessore alla Polizia Locale Davide Allemand richiama maggiore attenzione: “Anche questa volta, nonostante i danni ingenti, ci è andata bene. Le fiamme sono state domate prontamente e l’incendio non si è propagato alle abitazioni e non ha messo in pericolo la salute pubblica. Ancora una volta fondamentale è stato l’utilizzo delle manichette antincendio che abbiamo posizionato nelle frazioni che ci hanno nuovamente permesso di intervenire subito, agevolando poi il lavoro dei Vigili del Fuoco che hanno fatto un lavoro egregio, anche in questa occasione, limitando i danni. Ma non possiamo sempre confidare nella buona sorte. Certo vanno ancora individuate con precisione le cause, ma l’ipotesi cenere è alquanto probabile. Occorre pertanto prestare maggiore attenzione e avere un maggiore senso di responsabilità. In questo inverno ci siamo già dovuti confrontare con roghi derivanti da ceneri di combustione. Non è accettabile ed è alquanto pericoloso sia per le abitazioni, ma ancor di più per le persone. Invitiamo pertanto i concittadini ed i turisti a prestare maggiore attenzione nel conferimento delle ceneri, sincerandosi di riporle nei cassonetti quando sono effettivamente spente. Basta poco per evitare grossi problemi. Alla luce anche di questo ultimo rogo è intenzione della nostra Amministrazione Comunale di implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, focalizzandoci sulle isole ecologiche in cui mancano, questo per un maggiore controllo e per sanzionare le infrazioni”. Bonificata l’area, il Comune è già al lavoro per rifare l’area ecologica al fine di rendere al più presto nuovamente e pienamente agibile il servizio raccolta rifiuti che comunque non ha subito variazioni.