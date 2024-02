Carnevale a Sestriere: una settimana ricca di eventi

Sestriere – Sarà una settimana, quella di Carnevale, ricca di eventi a Sestriere che si aprirà con Vertical Winter Tour 2024 che fa tappa al Colle del Sestriere nel week end del 10 e 11 febbraio. Il “parterre” di arrivo delle piste della Vialattea al Colle, accoglierà il villaggio del Vertical Winter Tour, aperto dalle ore 9.00 alle 16.30 con ingresso gratuito, dove sono in programma tantissime attività di intrattenimento distribuite nell’arco dell’intera giornata.

Puro divertimento per vivere la montagna all’insegna di sport, musica, intrattenimento e animazione! Radio Deejay, media partner dell’evento, porterà a Sestriere, come special guest, Wad, pronto a coinvolgere ed interagire con tutto il pubblico presente nel week-end ai 2035 metri d’altitudine della stazione turistica più alta della Vialattea.

Domenica 11 alle ore 16.00, sempre in piazza Fraiteve, appuntamento per i più piccini con lo spettacolo delle B olle di Sapone e la Baby Dance con la Fata del Ghiaccio a cura del Ludobus.

Martedì 13 febbraio alle ore 16.30 è in programma il Carnevale dei Bimbi a cura del Comune e della Pro Loco Sestriere. Nella zona del parterre di arrivo delle piste da sci Vialattea al Colle del Sestriere, arriverà la Slitta del Carnevale trainata dai siberian husky del centro Sleddog di Sestriere e saranno distribuite caramelle per grandi e piccini. Vi aspettiamo in maschera!

Infine sabato 17 febbraio alle ore 18.00 presso la sala incontri dell’ufficio del Turismo di Sestriere, in via Pinerolo, si terrà la presentazione del libro “Una vita in dono” con l’incontro con la scrittrice Claudia Roffino. Ingresso libero.