Cyrano De Bergerac al Teatro Alfieri

Stagione Teatrale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo: giovedì 7 marzo alle 21 al Teatro Alfieri di Asti, per la sezione Prosa della fortunata, arriva “Cyrano De Bergerac” di Edmond Rostand, con adattamento e regia di Arturo Cirillo.

In scena Arturo Cirillo con Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini; scene Dario Gessati, costumi Gianluca Falaschi, luci Paolo Manti, musica originale e rielaborazioni Federico Odlin, produzione Marche Teatro / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale / Teatro Nazionale di Genova/ ERT – Teatro Nazionale.

Il poeta spadaccino raccontato da Rostand alla fine dell’Ottocento abbandona qui le sue malinconie e diventa un performer, che soltanto sul palco riesce a riconoscersi. Spiega Cirillo: “Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano De Bergerac, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato”.

Biglietti: 23 euro (18 euro loggione). Info e prenotazioni teatroalfieriasti.it – 0141.399057-399040, biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17 e il giorno dello spettacolo anche dalle 19 a inizio rappresentazione.