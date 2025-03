L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) cambia la sua immagine digitale con un nuovo sito web istituzionale (www.infn.it) completamente rivisto nei contenuti, nella grafica e nella navigazione, e centrato sull’attualità e l’approfondimento nel campo della fisica fondamentale e della ricerca scientifica.

“Il nuovo sito web dell’INFN rappresenta un cambio di passo rispetto al passato ed è il primo prodotto editoriale di un più ampio progetto che mira a far fare all’Istituto un salto di qualità nell’immagine e nel suo ruolo sul digitale”, sottolinea Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN. “Abbiamo voluto realizzare un’operazione di comunicazione istituzionale il cui prodotto coniugasse il bisogno dell’Istituto di raccontare le proprie attività e iniziative e il dovere che sentiamo come ente pubblico di ricerca di proporre al più ampio pubblico un luogo di approfondimento qualificato e verificato. Il nuovo sito web aspira ad affermarsi come strumento di consultazione per diversi pubblici di utenti, e a collocare sul digitale l’INFN come istituzione di riferimento per la fisica fondamentale e per le tematiche legate al ruolo della ricerca scientifica nella società”, conclude Zoccoli.

Il sito si apre in primo piano su un tema di attualità di rilievo per la fisica dell’INFN o per la ricerca scientifica, che viene aggiornato mensilmente e approfondito grazie a contenuti testuali, multimediali, interviste, gallerie di immagini e molto altro, sviluppati ad hoc e di archivio. Navigando il sito, poi, si possono consultare sia i contenuti più attuali delle ricerche dell’INFN, sia contenuti di approfondimento che sono accessibili dal menù principale nelle sezioni Fisica e Tecnologia, redatte e aggiornate con la collaborazione di ricercatori e ricercatrici dell’INFN. Si spazia dalla fisica del modello standard, alla neonata astronomia multimessaggera, dal quantum computing agli acceleratori di particelle, con una sezione dedicata alle tecnologie nate dalla ricerca fondamentale che hanno poi trovato applicazione di grande impatto per la società come, ad esempio, l’adroterapia in medicina, le tecniche d’indagine non distruttive per i beni culturali, o lo sviluppo di dispositivi per il monitoraggio del particolato atmosferico e la diagnostica di impianti a fissione e fusione nucleare.

Le voci Istituto, Sedi e Ricerca sono dedicate, invece, alla presentazione dell’Ente, delle attività di ricerca, dei valori e della comunità scientifica di riferimento con una sezione dedicata ai progetti di ricerca di grande attualità e impatto in cui è coinvolto l’INFN, come Einstein Telescope, il futuro rivelatore di onde gravitazionali per cui l’Italia si è candidata come paese ospitante, e KM3NeT, il telescopio sottomarino per neutrini che ha recentemente annunciato la rivelazione del neutrino più energetico mai osservato.

Per conoscere e rimanere aggiornati sulle iniziative dedicate al pubblico, come eventi, mostre e progetti con le scuole, è possibile consultare la pagina Cultura che propone le iniziative in corso e anche una galleria di notizie centrate sul tema.

“Il nuovo sito è stato realizzato grazie alla sinergia di più professionalità che hanno curato gli aspetti grafici, tecnici, di contenuto e la navigazione. In www.infn.it, le immagini diventano parte integrante della narrazione, i cui contenuti testuali sono stati costruiti per favorire il buon posizionamento del sito nei motori di ricerca, in modo che ciò sia a portata di click per gli utenti della rete e che, nel tempo, si accrediti come efficace strumento di aggiornamento e affidabile fonte di contenuti di approfondimento”, spiega Marco Ciuchini, referente della Giunta Esecutiva dell’INFN per il progetto. “E il nuovo portale dell’INFN è solo il primo prodotto: il progetto include, infatti, anche le declinazioni dei siti delle strutture dell’Istituto, Sezioni e Laboratori Nazionali, e delle Commissioni Scientifiche, per promuovere anche sul digitale un’immagine coerente e riconoscibile del nostro Istituto e per favorire il dialogo anche con i territori e le comunità locali”, conclude Ciuchini.

Tra le novità del nuovo sito web si evidenzia la voce INFN per che permette di personalizzare la ricerca di informazioni con pagine di contenuti aggregate in base agli interessi principali della tipo di pubblico di appartenenza: scuola, aziende, grande pubblico, media e comunità. E proprio alla comunità dell’INFN è dedicata una pagina con aggiornamenti, informazioni e documenti di interesse per i dipendenti e gli associati dell’INFN e per la comunità scientifica di riferimento di cui, una parte, ad accesso riservato.

Nuovo look anche per l’archivio multimediale, sotto la voce di menù Media Library, il nuovo database, che viene continuamente arricchito di nuovi materiali, che propone immagini, video, infografiche sulla fisica fondamentale e sui suoi protagonisti.

Il nuovo sito web è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Comunicazione, la Commissione Calcolo e Reti dell’INFN e la società Say SpA.

Al lancio di www.infn.it, l’INFN ha dedicato una campagna sui suoi canali social: per approfondire navigazione e contenuti del nuovo sito, seguici sui nostri canali Facebook, Instagram e Linkedin.