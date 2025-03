Domenica 16 marzo torna il grande Carnevale di Pinerolo con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Informazioni sull’evento, modifiche alla viabilità e divieti di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine durante il Carnevale.

La grande sfilata dei carri allegorici in occasione del Carnevale torna a Pinerolo domenica 16 marzo 2025 alle 14.30 (in caso di maltempo sarà rinviata al 6 aprile). Otto carri allegorici partiranno da Piazza Vittorio Veneto alle 14.30 e percorreranno Corso Torino, Via Clemente Lequio fino in Piazza III Alpini e ritorno sullo stesso tragitto in Piazza Vittorio Veneto. Ad aprire la parata sarà Gianduja accompagnato dalle Giacomette e da un gruppo di maschere tipiche del territorio. Nel corteo saranno presenti anche gli atleti e le atlete di Sportica Gym e la Cooperativa La Tarta Volante e associazione Cuori Blu di Rivoli con il carro – fuori gara – I viaggi di Ettore.

La sfilata sarà una competizione con premiazioni per Miglior Carro, Miglior Meccanizzazione, Miglior Coreografia. Premiazioni al termine della sfilata alle ore 18.00 sul palco allestito in Corso Torino. Dopo la premiazione la festa proseguirà in piazza Vittorio Veneto. Gli eventi sono organizzati da Pro Loco Pinerolo con il Patrocinio e il contributo del Comune di Pinerolo.

Sin dal mattino, in Piazza Vittorio Veneto saranno presenti giostre e una piccola area street food.

Carnevale di Pinerolo: modifiche alla viabilità

In occasione del Carnevale, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Divieti di transito e sosta con rimozione forzata

Piazza Vittorio Veneto (intera piazza, compresi i controviali, escluso il controviale nord lato Municipio) In vigore dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o comunque fino al termine delle esigenze.

In questa area sarà consentita esclusivamente la sosta dei veicoli e delle attrezzature a servizio della manifestazione, dei carri allegorici e dei partecipanti all’evento. Piazza III Reggimento Alpini (intera piazza) Divieto valido dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Consentita esclusivamente la sosta di veicoli e attrezzature a servizio della manifestazione, carri allegorici e partecipanti. Corso Torino e Viale Giovanni Giolitti (nel tratto compreso tra Piazza Luigi Barbieri e la rotatoria con Viale Giovanni Giolitti) Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze. Via Enrico Cravero (entrambi i lati, per un tratto di 20 metri dall’intersezione con Corso Ernesto Bosio) Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Il provvedimento è adottato per consentire il transito alternativo dei mezzi di trasporto pubblico. Tratto tra Piazza Luigi Barbieri e Via Dei Mille Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Divieti di transito

Pista ciclabile in Piazza Vittorio Veneto

Divieto di transito nel tratto compreso tra Corso Torino e Viale Giovanni Giolitti.

Via Giuseppe Brignone

Divieto di transito dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Via Giuseppe Chiappero (nel tratto compreso tra Via Michele Buniva e Corso Torino)

Divieto di transito dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Sarà istituito il doppio senso di marcia per i soli residenti.

Obblighi di direzione

Corso Ernesto Bosio

Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Corso Torino in direzione monte dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Il tratto di Viale Giolitti compreso tra Piazza Giuseppe Garibaldi e la Rotatoria di Viale Giolitti resterà transitabile.

Via Michele Buniva (all’intersezione con Via Giuseppe Chiappero)

Obbligo di proseguire diritto dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del 16 marzo 2025, o fino al termine delle esigenze.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le disposizioni al fine di garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’ordinanza ufficiale sul sito del Comune.

Ordinanza

Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine durante il Carnevale

In occasione del Carnevale, il Comune ha disposto un’ordinanza per garantire la sicurezza e il decoro urbano durante l’evento. Nella giornata di domenica 16 marzo 2025, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, sarà in vigore il Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine all’interno dell’area del circuito carnevalesco, che comprende Piazza Vittorio Veneto (compresi i controviali), Corso Torino (dall’intersezione con Viale Giolitti), Piazza Cavour e Via Lequio, Piazza Terzo Alpini , Vie e piazze limitrofe entro un raggio di 500 metri.

Per gli esercenti e i venditori ambulanti:

Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5% vol

Divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine

La somministrazione di bevande alcoliche oltre 5% vol sarà consentita solo all’interno dei locali

Per i cittadini e i partecipanti all’evento:

Vietato introdurre, utilizzare e consumare in area pubblica bevande alcoliche sopra i 5% vol e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro e lattine

Vietato abbandonare bottiglie, lattine e contenitori vari che possano compromettere la sicurezza e il decoro dell’area

L’ordinanza è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica e garantire uno svolgimento sereno della manifestazione.

Informazioni sull’evento

Pro Loco Pinerolo

Tel. 3483650584