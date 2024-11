“Guida pratica per coppie alla deriva”, va in scena al Teatro San Paolo di Rivoli

Si ritorna a ridere nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre al teatro San Paolo di Rivoli. I riflettori si accenderanno per illuminare Daniela Stalteri e Massimiliano Vado nella brillante interpretazione dal titolo “Guida pratica per coppie alla deriva”.

Un intreccio originale e sorprendente. Affronta temi universali con leggerezza, provocando risate. Enrico e la bella Alice sono una coppia collaudata, sposata da oltre vent’anni, hanno due figli e incarnano un marito e una moglie che si trovano in un momento particolare del loro rapporto.

Cercano – o almeno provano – di trovare una stimolante complicità, sia a livello sentimentale, che sessuale. Prenotano una stanza in un albergo. La donna ha con sé un bignami tutto particolare, con delle spiegazioni come ritrovare l’intesa sessuale con il marito.

E’ proprio con questo manuale, grazie alla trasgressione, che cercano di riaccendere l’intimità ormai quasi spenta. Tutto fa sperare che le cose possano mutare, anche se dietro la mancanza di una giusta sessualità, sotto sotto si nascondono altri problemi più profondi.

In questa situazione decidono di mettere a nudo i loro sentimenti, di lasciarsi andare, aprire il loro cuore e parlare liberamente senza pregiudizi. In questo contesto viene fuori a tutto tondo la pruderie e il sex appeal della donna, per rianimare i sensi sopiti.

Ma i bollenti spiriti sessuali sono legati inesorabilmente ai motivi della perdita del desiderio. Alice è più spinta, prende iniziative e stimola fantasie peccaminose dove però Enrico, non si ritrova, perché privo di fantasia. Travestimenti, buffi tentativi di perversione e seduzione in ribasso. Ma ecco che alla fine arriva lo champagne, ordinato da Enrico di nascosto di Alice, e un chiarimento.

Nonostante tutto l’amore prevale. Ambedue si riscoprono innamorati, ma lo sono stati sempre forse senza accorgersene. Guida pratica per coppie alla deriva è una commedia, come dicevamo, molto romantica che diverte fin dalle prime battute, in un crescendo quasi rossiniano, fino alle battute finali.

Uno spettacolo, un atto unico, brillante, ironico un po’ malizioso, ma che non scade mai nella volgarità. La regia è di Nicola Pistoia e il biglietto di ingresso costa 18 euro, il sipario si alza alle 21.00.