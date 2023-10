56ma fiera nazionale del tartufo Trifola D’Oo e 4° Edizione Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato

La Terra del Tartufo torna a celebrare il Tartufo Bianco Pregiato o d’Alba, meglio ancora, Tuber Magnatum Pico, con 2 DOMENICHE DI FIERA e 9 week-end (Stagione), per apprezzarlo in tutte le sue declinazioni, dalla tavola alla spesa, dal territorio alla cultura fino alla natura e all’ambiente.

Unica nella specifica combinazione dei requisiti, la Fiera muriseghese si distingue nel panorama nazionale per essere una fiera a misura d’uomo, ricreata all’interno del cuore nevralgico del paese dominato dal castello millenario, soggetta al rigoroso controllo di ogni singolo tartufo posto in esposizione e vendita e per la selezionata presenza di artigiani del saper fare agroalimentare, enologico e artigianale, il tutto, al vantaggio del territorio e dei suoi prodotti e eccellenza.

Questo, il programma delle due domeniche:

#dalle ore 8 alle ore 18: esposizione e vendita di Tartufi bianchi e neri a cura di trifolau e commercianti, in prevalenza locali; presenza del Centro Nazionale Studi del

Tartufo di Alba per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita; Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Alessandria e Asti; prodotti a km0 TargatoMurisengo; prodotti a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese e tante altre categorie merceologiche, tutte, rigorosamente selezionate, per oltre cento bancarelle.

#dalle ore 10,30 alle ore 12,30: sfilata della Banda Musicale La Bersagliera;

#dalle ore 10 alle ore 14: Corner Break Caffè Lavazza omaggio per ivisitatori;

#dalle ore 10,30: Pasto del Trifolau a cura della Proloco di Villamiroglio

(piazza Lavazza e piazza IV Novembre) * proposta a piatto sul sito fieradeltartufo.net;

#dalle ore 11,45: premiazioni migliori esemplari di Tuber magnatum Pico e Tartufi Neri in piazza della Vittoria (premi in denaro consultabili sul sito;

#ore 14: partenza escursione naturalistica nei luoghi del tartufo di Camminare il Monferrato guidata da Anna Maria Bruno (partecipazione libera – partenza da piazza Boario – info: 348 2211219);

#ore 14, ore 15 e ore 16: partenza story telling nei luoghi di arte, storia e cultura a cura degli studenti del Corso Turistico dell’IIS Leardi di Casale Monferrato. Partenze da piazza Boario : per la visita della Chiesetta della Madonna delle Grazie che conserva un trittico attribuito ad Orsola Caccia, della Torre Romanica di San Pietro posta in posizione panoramica e della Tartufaia Didattica Tabui; da piazza Lavazza: per la visita esterna del castello millenario, dell’ex Oratorio degli Angeli ex chiesa di San Michele, della parrocchiale di Sant’Antonio Abate e punto Belvedere). Partecipazione libera; durata: 40/45 minuti.

ore 15 piazza della Vittoria: Laboratorio per bambini e non solo (domenica 12 novembre) e “Il Mondo delle Api” (domenica 21 novembre).

#alle ore 15: Seminario sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del Centro Nazionale

Studi del Tartufo di Alba (ore 15 sala consigliare/ingresso libero: segreteria@fieradeltartufo.net ). Anteprima sabato 11 novembre ore 16 ex asilo di via Umberto I n. 165 (ingresso libero); a seguire, presentazione “Il tartufo e la cosmesi”.

#per tutto il giorno: Navetta dalla valle al cuore della Fiera; Infopoint a cura di Monferrato Tourist e degli studenti del Corso di Turismo dell’IIS Leardi di Casale Monferrato; Banco d’Assaggio vini Consorzio Colline del Monferrato Casalese in collaborazione con Onav Asti; Corner produttori a km0 TargatoMurisengo;

Mostra pittorica “Sapori della Terra”; Personale Diffusa del pittore Angelo Barile: “Quadreria” presso ex Tempo Abitato di via Umberto I n. 2; “Clouds” ex Asilo Lavazza di via Umberto I n. 165; “Arcangeli” ex Chiesa di San Michele ai piedi del castello. Orari visite: dalle ore 11 alle ore 17,30.

Vernissage: sabato 11 novembre alle ore 17,30 presso ex asilo di via Umberto I 165. Ingresso libero.

Main sponsor della Fiera: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gal Basso Monferrato Astigiano, Lavazza, Interem, Presto Fresco e SCM.

A compendio della Fiera, è programmata una proposta in “scaglie” della storica Trifola d’Or distribuita su 9 fine settimana (dal 21 ottobre al 17 dicembre).

Tutti i sabati e le domeniche, sarà possibile acquistare, direttamente dal cercatore, Tuber magnatum Pico o tartufi neri appena raccolti, presso l’Angolo del Trifolau allestito in piazza Boario (info al Temporary Store di via Asti 2).

A due passi, presso il Temporary Store TargatoMurisengo & Dintorni di via Asti 2, i produttori di Murisengo e di Villadeati saranno presenti con la loro variegata proposta di Filiera Corta con: vino, agroalimentari e trasformati artigianali a km0, quali: vini, mieli, zafferano, nocciole, formaggi caprini, salumi e insaccati, confetture, torte di nocciole, pasta fresca, prodotti da forno, trasformati, salse, conserveria, fiori e tessuti (in orario 10,00-17,00).

Ad arricchire l’offerta, il circuito dalla ristorazione (elenco nella sezione Mangiare e Dormire del sito prenotazione diretta) per scegliere il menu autunnale a base di tartufi.

Per gli amanti della natura, del movimento e della cultura, non mancheranno gli appuntamenti Outdoor-Truffle, con: Nordic Walking e camminata libera nei luoghi del tartufo con tappe enogastronomiche (a cura di Cammini DiVini 339 4188277);

E-bike tour (Asd I Cinghiali: 331 3640752); escursioni guidate di Camminare il Monferrato (348 2211219); Genius Loci nei Borghi Monferrini (domenica 26 novembre ore 14,30).