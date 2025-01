seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia chiusa per manutenzione

La seggiovia resterà infatti chiusa nelle giornate di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 gennaio per lavori sulla nuova fune messa in esercizio a novembre.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi annuncia la chiusura: “All’inizio del mese di novembre era stata sostituita la fune della seggiovia quadriposto Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia. In questi mesi di esercizio la fune ha subito ciò che in gergo tecnico si definisce allungamento: un fatto assolutamente normale negli impianti a fune e per di più su una tratta così lunga. Ovviamente per ragioni di sicurezza si deve intervenire sulla fune per riportarla alla normale tensione. Sono lavori che chiaramente non si possono eseguire con l’impianto in funzione e pertanto in piena collaborazione con la Sestrieres Spa si è calendarizzato il lavoro nel cuore della settimana per permettere una rapida apertura già nel weekend. Martedì 21 gennaio, con l’impianto ancora in funzione, arriveranno i materiali ed i tecnici inizieranno ad operare mercoledì 22 gennaio, per concludere i lavori venerdì 24 gennaio e permettere così la rimessa in servizio dell’impianto sabato 25 gennaio”.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi riguardo a questo improcrastinabile intervento evidenza un nuovo anticipo di risorse da parte del Comune, sempre in attesa che giungano i rimborsi della Regione Piemonte: “A novembre per l’acquisto della nuova fune da 441 quintali della seggiovia quadriposto Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia il Comune di Sauze d’Oulx ha anticipato un investimento da 300mila euro, in attesa che questi fondi siano coperti dalla Regione Piemonte in base alle Legge Regionale 8. Di questi soldi continuiamo a non aver riscontri dalla Regione Piemonte ed adesso ci troviamo ad dover sostenere questo ulteriore costo di manutenzione straordinaria. Anche di queste somme e lavoro, che in emergenza verranno svolte in piena collaborazione con Sestrieres spa, andremo a richiedere il rimborso alla Regione Piemonte, trattandosi di spese a carattere straordinario”.

Chiusura della seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia, il Comune di Sauze d’Oulx ha predisposto un servizio alternativo

L’Assessore ai Trasporti Davide Allemand annuncia l’alternativa proposta: “Il servizio di navetta urbana Linea Rossa che serve la frazione di Jouvenceaux sarà gratuito nelle giornate suddette per i possessori di skipass Vialattea validi e di qualsiasi tipologia (giornaliero, plurigiornaliero, stagionale ecc..). Una decisione che abbiamo preso al fine di minimizzare il disagio arrecato a chi la utilizzava regolarmente l’impianto di Jouvenceaux per recarsi nel comprensorio”.