Domenica 27 aprile alle 17.00 il Teatro Juvarra di Torino ospita Loris Gallo incontra Gipo Farassino, un viaggio musicale nel cuore del Piemonte attraverso le sue canzoni più belle e toccanti, interpretate nella lingua piemontese da un personaggio molto popolare che con la sua orchestra si è esibito in ogni angolo della nostra regione raggiungendo migliaia di persone.

Un concerto voluto per far rivivere la tradizione della musica d’autore piemontese. Le canzoni di Mario Piovano, Beppe ëd moncalè, Roberto Balocco e, ovviamente, Gipo Farassino saranno il cuore del concerto ospitato al Teatro Juvarra e faranno rivivere atmosfere divertenti e, al contempo, romantiche. Loris Gallo è uno dei maggiori rappresentanti della musica popolare piemontese e con la sua grande orchestra farà rivivere un repertorio dedicato alla tradizione piemontese colmo di emozione, ricordi e divertimento.

Loris Gallo racconta con un pizzico di emozione

“Esibirmi in un teatro torinese per me è un desiderio che si avvera!… E che teatro! Sarà un momento di condivisione, emozione e festa, in cui passato e futuro si incontrano sulle note di un patrimonio musicale che non deve andare perduto. Invito gli anziani a lasciarsi avvolgere dalla nostalgia per rivivere i ricordi di un tempo, cullati dalle melodie che hanno accompagnato la loro giovinezza. E al contempo invito i giovani a scoprire il fascino della lingua e della cultura piemontese, imparando attraverso la musica le radici della nostra terra e delle nostre tradizioni”.

L’orchestra di Loris Gallo dal 15 maggio 1999 si esibisce sui palchi, piemontesi e non solo, passando dal liscio al melodico dal revival alla dance. Una parte di repertorio consueto è dedicato alla tradizione piemontese eseguendo alcune chicche di brani umoristici, con lo scopo principale di far ballare e divertire anche chi non è un ballerino tenace. In questo caso però il repertorio sarà composto appositamente per omaggiare Gipo Farassino e i grandi chansonnier piemontesi.

Loris Gallo incontra e canta Gipo Farassino e i grandi chansonnier piemontesi

Domenica 27 aprile ore 17.00

Teatro Juvarra – Via Filippo Juvarra, 13