Al via la ventiseiesima edizione de la Colomba fa Canestro

La Colomba fa Canestro, giunta alla 26° edizione, la consueta kermesse pasquale, vedrà per il secondo anno consecutivo l’attiva partecipazione del Cus Torino per l’organizzazione dell’evento riservato alla categoria maschile Esordienti.

Dodici le squadre partecipanti, divise in quattro gironi da tre, per un ponte festivo all’insegna del divertimento e alla Memoria di due colonne del panorama cestistico gialloblù: Marco (Marcolino) Ercole e Bruno Gontero, entrambi scomparsi troppo presto, ma ancora presenti nei nostri ricordi, chi per per le prestazioni sul campo, chi per la costante attività nel sociale.

Nel Girone Giallo ecco i nostri ragazzi della Pallacanestro Moncalieri, insieme a Basket San Lazzaro e Next Generation Valais BasketBall.

Fanno parte del Verde, invece, il Cus Torino, Tna e Herons Young.

Girone Blu composto da Eridania, Pallacanestro Marsala e LO.VI Basket Borgaro.

Collegno Basket, SG Fortitudo e Scaligera Verona, infine, le compagini del Girone Rosso.

Due, invece, i campi di gioco: PalaEinaudi e Palazzetto del Cus.

Ad aprire le danze oggi pomeriggio alle 16:00 al PalaEinaudi la sfida tra Eridania e Basket Borgaro. In contemporanea, sul parquet del Cus, scendono in campo i padroni di casa contro Herons Young. Alle 18:00 è la volta dei nostri Kangaroos tra le mura amiche contro i bolognesi di BSL San Lazzaro, mentre in via Panetti altra sfida Piemonte vs Emilia-Romagna con l’impegno tra Collegno Basket e SG Fortitudo.

Ancor più ricca di partite la giornata di domani, con ben otto incontri tra le 11:00 18:00 (in allegato tutte gli incontri e gli orari). Sabato fa rima con semifinali: le prime quattro dei rispettivi Gironi si sfideranno per l’accesso alla finalissima della domenica (1° Gialla vs 1° Blu alle 18:00 al PalaEinaudi, 1° Verde vs 1° Rosso alle 18:30 al Palazzetto del Cus). Già dalla tarda mattinata tutte le altre semifinali dal 5° all’8° e dal 9° al 12° posto.

Domenica le ultime partite per decidere la classifica finale. Appuntamento in via Panetti alle 13:00 per il 3°/4° posto e alle 14:00 la finalissima al PalaEinaudi.

A seguire premiazione, riconoscimenti individuali e la consueta lotteria della Colomba Fa Canestro con 30 fantastici premi.

