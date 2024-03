Intitolazione Scalinata al Dr. Valfredi

Domenica 17 marzo, a Castagnole delle Lanze, si è tenuta la cerimonia di intitolazione al Dott. Giuseppe Mauro Valfredi della Scalinata nel centro storico tra Via Auberti e Via Ruscone voluta dall’Amministrazione Comunale per omaggiare un amministratore che si è dedicato con passione e impegno al suo paese.

Presenti alla cerimonia i figli Giancarlo e Silvia, con la sua famiglia, un rappresentante del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, le Rappresentanze delle Forze dell’ordine e dell’ Associazione Gemellaggi, tanti amici, Don Flavio, la Corale Val Tinella diretta da Beppe Perrone che si è esibita con l’inno d’Italia e canti tradizionali e tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio al Dott. Valfredi.

Al termine della cerimonia ai presenti è stato offerto dall’Amministrazione un aperitivo accompagnato dai vini 958 Santero offerti dalla famiglia.

Comune di Castagnole delle Lanze