La Festa della Montagna 2024 di Locana è stato un vero e proprio “viaggio itinerante” di quattro giornate alla scoperta della cultura e delle tradizioni locali con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto della montagna in tutte le sue forme e sfaccettature.

La manifestazione, organizzata della Pro loco di Locana in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Locana e del Parco Nazionale Gran Paradiso, si è aperta giovedì 18 luglio attraverso uno dei tanti momenti dedicati ai bambini e ai ragazzi che insieme alle loro famiglie hanno potuto assistere, presso la tensostruttura di Piazza Gran Paradiso, alla visione del film “Abel il figlio del vento” una straordinaria storia di amicizia tra il protagonista e un piccolo cucciolo di aquila adatto a tutti coloro che hanno ancora voglia di lasciarsi trasportare dalla meraviglia selvaggia degli animali e della natura.

La giornata di venerdì, dedicata alla scoperta degli antichi sapori, si è aperta con l’escursione insieme ad Alder Costabel, guida naturalistica del Parco Nazionale Gran Paradiso, lungo il percorso “cavalcando e pedalando” con arrivo al Caseificio Gran Paradiso in Frazione Rosone dove insieme alla casara Sonia Pisano i partecipanti hanno potuto degustare e conoscere meglio i prodotti caseari delle nostre montagne. Nel pomeriggio l’evento è proseguito con attività e giochi per i bambini in collaborazione con le guide e i volontari del Parco e con l’Estate ragazzi di Locana.

A seguire, presso l’ex Chiesa San Francesco, si è tenuto un interessante dibattito sull’area protetta più antica d’Italia raccontata dal Presidente Mauro Durbano e dal Direttore Bruno Bassano e terminata con degustazione di formaggi locali insieme al Comitato Allevatori di Locana.

La serata si è conclusa con le prelibatezze a km0 della “cena sotto le stelle agli antichi sapori” allietata dalla musica dal vivo di Morris e Antonello.

La giornata di sabato a tema “montagna a 360°” si è aperta con l’inaugurazione della Mostra “Caporal: la California in Valle Orco” e l’intitolazione del sentiero che porta alla fessura Greenspit a Roberto Perucca detto Klammer che negli anni negli anni ‘80/’90 aprì numerose vie in Valle Orco scoprendo anche la difficilissima fessura e diventando uno dei più forti alpinisti della Valle Orco.

Il Sindaco Peruzzo-Cornetto Mauro, prima del taglio del nastro, ha voluto raccontare alcuni aneddoti di gioventù vissuti con Roberto. Presenti all’evento anche i genitori, il fratello e molti amici felici e commossi nel ricordare gli anni passati insieme a Klammer.

A seguire, insieme all’ altleta professionista giapponese Yohei Naruse, che per la terza volta ha scelto Locana per le sue vacanze e i suoi allenamenti, è stato percorso il sentiero intitolato a Roberto Perucca fino a raggiungere la fessura Greenspit dove sono state spiegate, grazie all’intervento dell’alpinista e scalatore Andrea Giorda, le peculiarità e le difficoltà della parete stessa.

Nel pomeriggio, Piazza Gran Paradiso è stata allegramente “invasa” da bambini e ragazzi di tutte le età attirati dalla possibilità di provare l’emozione dell’arrampicata su parete artificiale in totale sicurezza grazie all’assistenza di guide specializzate. Presente anche il personale e i mezzi dell’AIB Squadra di Sparone oltre a numerosi stand a tema promozione “montagna sostenibile”.

Alle ore 18, presso l’ex Chiesa San Francesco, si è tenuta la presentazione della guida “Valle dell’Orco. Monotiri e multipitch dal Trad all’arrampicata sportiva. Valle Orco & Val Soana” di Stefano Dalla Gasperina e Matteo Dalla Gasperina.

La serata è terminata in musica con un’esibizione che ha entusiasmato tutti i presenti da parte del “Coro Saint – Vincent” nato nel 1965 per volontà di un gruppo di amici appassionati del canto di montagna diretto dal Maestro Corrado Margutti.

Domenica il “Degustando Locana” una conviviale e festosa camminata enogastronomica pensata per riscoprire in compagnia gli antichi sapori in cui si fonda la cultura gastronomica del nostro territorio ha coinvolto numerosi partecipanti che, nonostante il metro incerto, hanno percorso circa 7 chilometri tra boschi, caratteristiche frazioni montane e scorci naturali ricchi di bellezza accompagnati dal gruppo musicale “Quintetto di Rueglio”

Degustando 2024 è stato organizzato grazie alla preziosa ed indispensabile collaborazione con i commercianti di Locana, gli abitanti delle frazioni di Montepiano, Trucca, Roncore, Pratolungo, Molette Foschietto e al Comitato di Chironio.

La Festa della Montagna è stata caratterizzata, inoltre, dall’importante iniziativa promossa dal Comune di Locana e dalla pro loco denominata “Porta sul Paradiso” che ha visto, alla presenza dell’Assessore Mauro Noascone, l’inaugurazione del nuovo punto panoramico sulle meravigliose ed iconiche montagne della Valle Orco. E’stato, in questo modo rivalutato, un percorso ad anello poco conosciuto, ma con tanti spunti d’osservazione sull’intera vallata, sulla scia di un turismo naturalistico, accomunato da un unico obiettivo: rispettare l’ambiente, la natura le tradizioni e la cultura locale.

Il Comune e la Pro loco di Locana ringraziano per la numerosa partecipazione alla Festa della Montagna e vi aspettano per i prossimi eventi ed in particolare per il Mercatino dell’Artigianato di Domenica 4 agosto e per i festeggiamenti legati alla celebrazione della Madonna del Cantellino dal 30 agosto al 8 settembre.