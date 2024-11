Escursione alle cave e all’Eremo di Busca

Il Museo naturalistico Giorgio Segre e l’Associazione Cherasco Cultura organizzano per domenica 17 novembre una doppia escursione: alle cave di alabastro di Busca e al vicino eremo camaldolese di Belmonte.

A poca distanza dal centro di Busca, si aprono cinque gole di altezza e lunghezza variabili, dove, dalle spaccature naturali presenti nella collina, in passato si estraeva l’alabastro rosa che veniva poi utilizzato per realizzare manufatti e rivestimenti.

Nelle vicinanze sorge l’eremo di Belmonte, fatto costruire nel Seicento dai monaci Camaldolesi e poi trasformato in dimora nobiliare. Il complesso è oggi costituito da un edificio residenziale, a ferro di cavallo, che racchiude a sud-ovest un giardino nel quale si trova un monumentale cedro dell’Atlante.

L’escursione prevede nella mattinata la visita alle cave di alabastro guidata da un esperto. A seguire il pranzo al sacco. Alle 14.30 si verrà guidati dai Volontari dell’Eremo a conoscere il complesso che fu dei Camaldolesi.

La visita alle cave è gratuita mentre quella all’eremo prevede un biglietto di ingresso (10 euro, 6 ridotto, 5 per chi è in possesso della Tessera musei), quest’ultimo però consente anche di accedere alla prestigiosa mostra, allestita in Casa Francotto, dal titolo “Arte e carità. Dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei”. Una rassegna di opere di Picasso, Fontana, Martini, Manzù, Cassinari, Mastroianni e Luzzati, oltre alle testimonianze artistiche delle Confraternite locali.

La partenza per Busca è prevista, con mezzi propri, alle ore 8.30 di fronte al Palazzo comunale.

Si prega di dare la propria adesione entro venerdì 15 novembre al 360-678534 oppure allo 0172-427050 (Ufficio Turistico comunale).