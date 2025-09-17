Cherasco ora fa parte dell’associazione del Distretto del Cibo del Roero

Cherasco è ufficialmente entrata nell’associazione del Distretto del Cibo del Roero: la collaborazione tra le due realtà è stata ufficializzata nell’incontro della Giunta cheraschese con il presidente Silvio Artusio Comba.

Il distretto del cibo del Roero è un’iniziativa territoriale e istituzionale volta a valorizzare il sistema agroalimentare, ambientale, paesaggistico e culturale dell’omonimo territorio, comprende 36 Comuni del Roero. Coinvolge aziende agricole e vitivinicole, enti pubblici locali, consorzi, associazioni di categoria, organizzazioni del terzo settore, centri di ricerca e formazione.

Tra le finalità ci sono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del Roero (vini come il Roero DOCG, frutta come le pesche, le fragole, le pere Madernassa, e altri prodotti tipici), la promozione di pratiche agricole sostenibili e tutela del paesaggio, l’incentivo al turismo enogastronomico e rurale, il sostegno all’economia locale e all’occupazione nelle filiere agroalimentari.

La prima conseguenza di questo connubio è l’entrata ufficiale del Distretto del Cibo del Roero tra i partner presenti alla 5^ edizione di Gusta Cherasco, la Piazza del vino e del cibo, che si svolgerà a Cherasco da sabato 25 al lunedì 27 ottobre 2025. L’evento di fine ottobre celebra il ritorno alle tradizioni enogastronomiche delle Langhe e Roero, riscoprendo sapori autentici e ricette tradizionali, che da sempre caratterizzano il nostro patrimonio culinario, ospitando in particolar modo Chiocciole e Lumache.

«Siamo onorati e ringraziamo il presidente Silvio Artusio Comba e il comitato di gestione di far parte del Distretto del Cibo perché riteniamo che sia un’associazione importante per lo sviluppo rurale del territorio. – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi – Siamo altresì orgogliosi che Gusta Cherasco, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese del territorio, entri ufficialmente in sinergia con il Distretto del Cibo del Roero. Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale verso una promozione integrata delle nostre eccellenze agroalimentari, della nostra cultura e del nostro paesaggio. Cherasco è da sempre un ponte tra le Langhe, il Roero e il Monviso, e con questa alleanza rafforziamo il nostro ruolo di città aperta al dialogo, alla qualità e all’innovazione sostenibile. Il Distretto del Cibo non è solo una rete economica, ma anche una visione condivisa del futuro rurale del nostro Piemonte: parteciparvi significa scommettere su filiere locali forti, sul turismo consapevole e sul rispetto delle nostre radici».