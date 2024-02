Davide Allena in Magicomedy, il tredicesimo appuntamento della stagione con Cabaret e magia.

Venerdì 9 Febbraio ore 21.00 in via Mombarcaro 99/B, Torino zona Santa Rita.

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Nato e cresciuto come prestigiatore nelle fila del CADM (Circolo Amici della Magia di Torino) allora diretto da Gianni Pasqua (Roxy). Ho partecipato a numerosi spettacoli teatrali e convention (Lions Club, Rotary Club, Wamba, Hermes, Corel, Iveco, Banche Generali, Fiat, Casino di Saint-Vincent, FCA, Publitalia, NGK, Bolaffi, Marco Berry Onlus…) ho sempre mantenuto viva la passione per il Teatro partecipando a molti spettacoli e commedie ed in parallelo mi sono poi occupato del “dietro le quinte” con Regie, Direzioni di scena,

Direzioni di Produzione e Consulenze artistiche con le quali ho lavorato in più di 20 paesi nel mondo. Collaboro da anni come Direttore di Scena, Responsabile Tecnico e Consulente Artistico di Arturo Brachetti, Marco Berry, Paolo Nani, Davide Livermore e altri importanti nomi del panorama magico ed artistico nazionale. Sono attualmnte docente della DMTA per quanto riguarda i corsi di “TeatroMagia” connubio tra tecniche di prestigiazione e tecniche attoriali.