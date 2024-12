Partono i cantieri dei lavori pubblici a Villa Blanchetti e la costruzione del nuovo asilo nido

Partono nuovi importanti lavori pubblici a Pianezza. Oggi è stato aperto il cantiere per la ristrutturazione di Villa Blanchetti, un progetto di rigenerazione urbana che serve per riqualificare completamente l’ex caserma dei Carabinieri.

«Il progetto esecutivo che il Comune ha approvato – spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello, con delega ai Lavori Pubblici – prevede la realizzazione di un nuovo Centro Polifunzionale dedicato ad attività e iniziative di valorizzazione culturale, teatrale e musicale. Il progetto prevede la realizzazione dell’intervento di recupero funzionale e di restauro conservativo, per creare un nuovo importante polo culturale che contribuirà a riqualificare tutto il centro storico e a promuovere il commercio locale. Sarà realizzata una nuova sala polivalente coperta costruita nell’attuale cortile interno, oltre a diversi spazi dove si potranno svolgere laboratori teatrali, corsi di recitazione, lezioni di sartoria e scenografia».

La fine dei lavori è prevista entro il 31 marzo 2026. Il progetto è stato finanziato per 3,5 milioni di euro con fondi del PNRR per 1,5 milioni di euro con fondi Comunali.

In contemporanea con i lavori di ristrutturazione di Villa Blanchetti, inizieranno i lavori per realizzare un parcheggio interrato da 23 posti sotto il giardino Di Matteo Salvatore. L’area al di sopra del parcheggio sotterraneo verrà riqualificata con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e aree di verde pubblico. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine della primavera del 2026.

Sono iniziati anche i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in via Musinè. Spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello che «abbiamo finanziato, per la maggior parte con fondi del PNRR e per il restante con fondi comunali, la costruzione di un nuovo asilo nido comunale che avrà 36 posti disponibili, divisi in 3 sezioni da 12 bambini ciascuna. Il nuovo asilo sarà aperto a settembre del 2026 in via Musinè 26, vicino alla scuola materna Rapelli. Nascerà quindi a Pianezza, nei prossimi anni, un unico grande polo dell’infanzia per i bambini da zero fino a sei anni».

Nuovi cantieri di lavori pubblici sono previsti anche a gennaio. «All’inizio del prossimo anno – rivela in anteprima il Sindaco Castello – comincerà la prima fase dei lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto e del sito adiacente, l’area dell’ex farmacia, la quale subirà un importante restyling architettonico. In questo edificio verrà realizzato un porticato ad arcate aperte su entrambi i lati sotto cui potranno transitare le auto. La pavimentazione della piazza verrà rifatta e ci sarà maggiore spazio per il parcheggio delle auto». Il progetto prevede anche la realizzazione di un ascensore per collegare piazza Cavour con piazza Vittorio Veneto destinato alle persone su sedia a rotelle o utile ai genitori con i figli sul passeggino.

Proseguono in modo serrato anche i lavori di riqualificazione dell’ex Salone delle Feste di Pianezza in via Moncenisio 5, che diventerà un grande Auditorium e Palazzetto dello Sport. La fine dei lavori è prevista nel 2025 e l’inaugurazione della nuova struttura avverrà il prossimo settembre.

Prosegue anche il progetto di valorizzazione del Masso Gastaldi. A fine novembre è stato firmato di fronte al notaio il Preliminare di permuta degli alloggi del condominio in via Masso Gastaldi. I condomini si sono impegnati a cedere al Comune le proprietà dei loro immobili a fronte della futura permuta degli alloggi che il Comune realizzerà entro 24 mesi.