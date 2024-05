La popstar mondiale Camila Cabello annuncia l’uscita del suo quarto album in studio, “C, XOXO”, prevista per il 28 giugno.

Dopo l’apparizione di ieri sera al MET GALA e un incredibile weekend trascorso alla Formula 1 dove ha fatto visita alla Scuderia Ferrari, Camila è pronta a tornare con nuova musica annunciando la sua nuova fatica discografica. “C,XOXO” è stato scritto da Camila e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

Camila ha descritto il suo nuovo album come un disco di “immediata e assoluta onestà emotiva” e come il suo “progetto più coraggioso uscito finora”. È anche una lettera d’amore di Camila a Miami.

Nata a Cuba e cresciuta a Miami, la popstar globale Camila Cabello ha da poco pubblicato il singolo“I Luv It” con Playboi Carti, spiazzando tutti e lanciando la sua nuova Era discografica, che la vedrà sperimentare a livello di sonorità e direzione musicale.

“I Luv It” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

In una recente intervista concessa a “Paper Magazine”, a chi l’accusava di aver cambiato sound e immagine per accaparrarsi una nuova nicchia di fan, Camila ha risposto: “Ci sono alcuni commenti (sui social) che vedo del tipo: ‘Vuole tanto essere quella ragazza e non lo sarà mai. E io replico: ‘Non voglio essere quella ragazza. Non so nemmeno cosa significhi“, assicurando poi come non ci sia nessuna “pianificazione” dietro tutto ciò.

Paper Magazine ha descritto “I Luv It” come “genuinamente caotico, veloce e digitalizzato, che ti sfreccia davanti come un’auto sportiva a Miami”.

A proposito di “I Luv It”, Camila ha dichiarato: “alcune cose nel regno degli umani mi fanno sentire come se fossi lanciata nello spazio e uno di questi momenti è dato dalle rare volte in cui ho trovato una chimica incredibile con qualcuno. Parte del pacchetto è anche il dramma emotivo tra voi e quella persona, il caos, le farfalle, i nervi, la passione. È insostenibile, non è un processo pacifico ed è estenuante. Ma lo adoro”.

“I LUV IT” arriva accompagnato da un bellissimo videoclip, diretto da Nicolàs Méndez at CANADA (Dua Lipa). Il video è stato girato a Miami.

Camila è una delle popstar di maggior successo della sua generazione. Basti pensare a hit come “Havana” o “Señorita” che hanno generato ciascuna oltre 2 miliardi di stream solo su Spotify. Solo in Italia ha ottenuto 15 dischi Platino e 5 dischi Oro con la sua musica. Le sue canzoni sono segnate da un inguaribile romanticismo. Dopo due album come membro della girlband Fifth Harmony, nel 2017 esce il suo album di debutto “Camila” e nel 2018 sul palco dei Grammy Awards diventa la prima artista latina ad aprire la cerimonia con la sua hit “Havana”, al fianco di Ricky Martin e J Balvin. Nel giugno del 2019 la sua hit “Señorita” con Shawn Mendes raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo e fa da apripista al suo secondo disco “Romance”. A metà del 2021 pubblica il singolo “Don’t Go Yet”, tra i brani più trasmessi dalle radio italiane in quell’anno ed è poi la volta della mega hit “Bam Bam” con Ed Sheeran, singolo apripista del suo terzo album “Familia”.

A gennaio 2024 Camila ha fatto la sua apparizione al Sundance Film Festival nello Utah per festeggiare l’uscita del biopic Rob Peace, in cui recita al fianco di Mary J. Blige e Chiwetel Ejiofor.

Ph Dimitrios Giannoudis