Torino, venerdì 28 marzo 2025 – La Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare sul parquet di casa dopo un’altra impresa in trasferta. La vittoria ottenuta a Cividale – su uno dei campi più difficili del campionato – ha allungato a sei la striscia di successi consecutivi dei torinesi, confermando lo stato di grazia del gruppo guidato da coach Paolo Moretti. In quello che è stato forse il match meno spettacolare dal punto di vista offensivo (54-56 il punteggio finale), Torino ha dimostrato grande solidità difensiva e mentale, nonché la capacità di vincere anche le partite più dure, quelle “sporche” e di pura intensità.

Con sette vittorie nelle prime otto partite della gestione Moretti, il gruppo gialloblù sta vivendo il suo miglior momento della stagione. La squadra è in fiducia, ha ritrovato certezze e identità, e ora vuole proseguire questa corsa anche davanti al proprio pubblico. Domenica alle ore 18:00, al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) arriva la Ferraroni Juvi Cremona, avversaria che già all’andata aveva dimostrato il proprio valore, infliggendo alla Reale Mutua una netta sconfitta al PalaRadi.

Coach Paolo Moretti ha evidenziato lo stato di forma della sua squadra, pur avvertendo sulle insidie che si nascondono dietro la prossima sfida: “Sicuramente siamo in fiducia, stiamo vivendo un gran momento, la squadra sta bene. Dobbiamo prestare grande attenzione alla sfida di domenica perché Cremona è una squadra in piena lotta per la salvezza e quindi arriverà a Torino con grande fame di punti, ma noi approcciamo la partita con fiducia, siamo carichi.”

Anche l’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia: “La Juvi Cremona è una squadra tenace, sempre pronta ad aggredire l’avversario e a creare tiri con interpreti diversi. Dobbiamo prestare molta attenzione a una squadra che all’andata aveva conquistato meritatamente la vittoria contro di noi. Attendiamo un gruppo con diversi protagonisti rispetto all’andata, con l’inserimento di Washington al posto di Brown, ma con lo stesso spirito combattivo mostrato sempre e soprattutto nelle ultime due battaglie perse di misura in trasferta a Forlì e Brindisi. Approcciare la partita nel miglior modo e tenere sempre alta la guardia saranno due punti fondamentali del nostro atteggiamento che dovranno essere combinati all’energia difensiva e alla costruzione di buoni tiri per poter fare una buona prestazione.”

Antonio Gallo è tornato in campo sabato scorso a Cividale dopo un mese di stop per infortunio, riuscendo subito a dare un contributo concreto alla causa gialloblù con 8 punti in 14 minuti: “Quella di domenica è una partita importante per noi per dare continuità al nostro periodo positivo. Dovremo mantenere l’intensità e l’applicazione difensiva avuta nell’ultimo turno a Cividale e lavorare con lucidità in attacco per cercare sempre la migliore soluzione.”

Gli avversari – Ferraroni Juvi Cremona

La Ferraroni Juvi Cremona, guidata da coach Luca Bechi, è in piena lotta salvezza e arriverà a Torino con grande determinazione per racimolare punti necessari per cercare di uscire dalla zona playout. Nonostante le recenti sconfitte, Cremona ha saputo mettere in difficoltà squadre di alto livello come Forlì, Brindisi e Udine, cedendo solo in volata. Il roster è composto da giocatori di talento e carattere, come l’ala Lorenzo Tortù, il play Federico Massone, i lunghi Simone Barbante e Alessandro Morgillo e l’esterno Eddy Polanco (autore di 33 punti proprio contro Brindisi). Rispetto alla gara d’andata, cambia il punto di riferimento in cabina di regia, dove Eric Washington ha preso il posto di Isiah Brown.

Così nel match di andata

La Reale Mutua uscì sconfitta dal PalaRadi, complice una prestazione opaca dei gialloblù rispetto alla lucidità e la solidità mostrata dagli uomini di coach Bechi. Una Juvi sempre in controllo ha poi conquistato la vittoria per 85-75. Top scorers per i cremonesi Tortù (18 punti), Polanco (17) e Massone (15). A Torino non bastò la miglior prestazione stagionale di Aristide Landi, autore di 18 punti.

Injury report

Matteo Montano ha ripreso ad allenarsi con la squadra in settimana e lo staff tecnico punta ad averlo a disposizione per la partita di domenica, dopo essere stato tenuto a riposo in via precauzionale nell’ultima sfida a Cividale per un problema alla mano destra.

Iniziative legate alla partita

La partita tra Reale Mutua Torino e Ferraroni Juvi Cremona coinciderà con lo “Sponsor Day” di IREN, Gold Sponsor del club gialloblù.

Nel corso del prepartita, Basket Torino consegnerà una divisa celebrativa a Giorgio Bongiovanni, torinese d’adozione nonché l’ex azzurro più anziano ancora in vita, che ha recentemente compiuto 99 anni

Prima della palla a due, Lega Nazionale Pallacanestro premierà coach Paolo Moretti come allenatore del mese di febbraio della Serie A2 Old Wild West. Consegnerà il riconoscimento Lorenzo Trucco, Country Manager di Slimstock Italia, sponsor LNP.

Info biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due (ore 18.00).

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

