La L84 Torino torna fra le mura amiche del Pala Maggiore di Leinì, dopo un’eliminazione folle dalla Coppa Italia: 28 tiri di rigore contro la Feldi Eboli, poi campione. Tuttavia i verdeneri dovranno affrontare la delicata sfida contro Roma, che vale il quarto posto, prima di tornare a Torino.

Quindi martedì 1 aprile sarà il turno del Vitulano Drugstore Manfredonia, squadra promossa questa stagione che ha bisogno di punti per lottare per la salvezza. Lotta Play Off da un lato e salvezza dall’altro: tutti ingredienti per dare vita ad un grande spettacolo al Pala Maggiore.

Queste le parole di mister Paniccia dopo la Final Eight di Coppa Italia:

“È sempre difficile vedere il bicchiere mezzo pieno quando esci da una competizione, posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi per aver dato vita ad una partita bellissima. Abbiamo avuto tanto coraggio nel finale con il portiere di movimento e volevamo provare a vincerla prima dei rigori. Abbiamo avuto una voglia di insistere e di rischiare corale. Poi dopo tredici calci di rigore diventa un po’ una lotteria. L’eliminazione in Coppa Italia brucia, soprattutto dopo aver visto la squadra esprimersi in maniera ottima. Tuttavia vogliamo lottare fino all’ultimo secondo per centrare le prime quattro posizioni”.

Appuntamento segnato! Fischio d’inizio martedì 1 aprile alle 20:30 al Pala Maggiore di Leinì e in diretta su Vivo Azzurro Tv.