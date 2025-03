Spotify è oggi una delle piattaforme più importanti nell’ambito online. Serve soprattutto agli artisti che vogliono far conoscere la propria musica a tutto il mondo. Infatti, ogni anno, vengono caricati milioni di brani e per questo motivo è complicato emergere su questa piattaforma.

Non è comunque impossibile. Infatti, attraverso nuove tecnologie si può migliorare la visibilità della traccia che si vuole mettere su questa piattaforma. Scopri il segreto degli artisti su come superare la soglia di visibilità su Spotify oggi.

L’ intelligenza artificiale al servizio delle visibilità

L’intelligenza artificiale è uno strumento che sta portando una vera e propria rivoluzione in molti settori e uno di questi è il mondo della musica, che viene distribuita a livello indipendente. Infatti finché ci si affida a grandi case produttrici o etichette, molti aspetti vengono curati da queste aziende. Quando però si è degli artisti indipendenti, bisogna fare in modo di avere gli stessi risultati che una azienda discografica ci darebbe.

Prima di tutto bisogna curare l’ottimizzazione delle tracce. Questo implica che bisogna avere un tipo di suono soddisfacente e di alta qualità, considerando che un artista indipendente non ha gli stessi budget di una grossa azienda a disposizione.

Per aumentare ascolti spotify, in aggiunta a questi strumenti di potenziamento della traccia con intelligenza artificiale, ci sono anche degli strumenti che permettono di fare delle analisi e capire quali elementi di una canzone o di un brano musicale funzionino meglio, alcuni strumenti danno dei suggerimenti su dove andare a modificare la struttura del brano, affinché siano più attraenti per gli algoritmi di Spotify. Questo è un primo importante lavoro da fare sulla struttura per avere dei vantaggi di visibilità.

Gli algoritmi di Spotify e l’intelligenza artificiale

Come tutti i social e le piattaforme Spotify utilizza degli algoritmi complessi che vanno ad analizzare quelle che sono le preferenze degli utenti e suggerire nuove canzoni in base a quelle che hanno ascoltato. L’algoritmo tiene in conto vari elementi come il fatto se il brano sia ottimizzato o se abbia un’introduzione accattivante.

Analizza inoltre se il ritmo è coinvolgente e quindi potenzialmente interessante da essere riprodotto fino alla fine per i propri utenti. L’AI può dare una mano in tutto ciò andando a studiare ogni singolo aspetto. Nulla va tralasciato perché il risultato finale deve essere piacevole per gli utenti e “appetibile” per l’algoritmo.

Strategie tra organico e non

Oltre all’ottimizzazione del brano che si sta creando, bisogna anche strutturare tutta una strategia efficace per andare ad aumentare la visibilità. Soprattutto in fase di lancio potrebbe essere importante una strategia non organica come quella di comprare ascolti Spotify.

Infatti il comprare ascolti spotify serve per accelerare il processo di crescita. Comprare ascolti spotify italiani o internazionali si affianca a una strategia organica. Ci sono sempre dei pro e contro da tenere in considerazione.

Questa strategia non organica può essere un’ottima spinta per attirare l’attenzione degli algoritmi, ma bisogna farlo con dei servizi affidabili e legittimi. Il fornitore a cui ci si affida deve garantire il fatto che i contatti che vende non siano né fake ne bot, ma che siano autentici, affinché di contro l’algoritmo non si accorga di questo e lo veda come un processo naturale. Questo serve affinché non penalizzi il brano.

Questa strategia non va a sostituire tutto il processo di ottimizzazione che abbiamo sopra menzionato, ma va ad affiancare e potenziare il lavoro. Ci deve essere di contro anche una strategia basata tutto sull’aumento degli ascolti Spotify in modo naturale.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto ci sono azioni che sono utili a tal fine:

La promozione della musica sui social media quindi andare a condividere i propri brani su Instagram, Tiktok o Facebook, in base anche al target che vogliamo raggiungere.

La collaborazione con altri artisti è importante per avere visibilità e attirare i fans di entrambi gli artisti accanto.

Si possono creare delle playlist personalizzate con tematiche da condividere con i propri follower, andando ad aumentare quindi gli ascolti.

In tutto questo è sempre fondamentale l’interazione con i fan quindi rispondere ai commenti e organizzare dirette andare a creare contenuti esclusivi che vadano a rafforzare il legame con il proprio pubblico che poi è alla base di ogni artista indipendente che si rispetti.

L’intelligenza artificiale è uno strumento che serve per posizionarsi al meglio negli algoritmi delle varie piattaforme Spotify incluso e aumentare anche la visibilità. La combinazione per il vero successo di un brano di un artista indipendente è un unire la tecnologia, con la strategia e la passione in modo da emergere in questo ambiente musicale.