Sestriere: calendario eventi marzo e aprile 2024

04-08 marzo: XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics – Test Event Giochi Mondiali Invernali 2025. Martedì 5 marzo alle ore 15.00 in Piazza Fraiteve a Sestriere si terrà la Cerimonia ufficiale d’apertura dei XXXV Giochi Invernali Nazionali alla presenza degli atleti che gareggeranno anche in altre discipline a Pragelato, Entracque, Borgo San Dalmazzo. Il programma sulla neve a Sestriere vedrà impegnati gli atleti di sci alpino e snowboard impegnati tutte le mattine dalle ore 8.30. Martedì 5 si svolgeranno le prove di “divisioning” che serviranno a valutare e raggruppare gli atleti Special Olympics in maniera omogenea tale da dare loro un’opportunità, equa e paritaria, di competere indipendentemente dal livello di abilità.

Da mercoledì 6 a venerdì 8 si assegneranno a Sestriere, sulle piste della Vialattea, le medaglie dello sci alpino, dello snowboard e, al Palazzetto dello Sport, del floorbool. Giovedì 7 alle ore 21.00, con un giorno d’anticipo per consentire agli atleti di rientrare a casa ad eccezione di quelli impegnati il giorno dopo nelle ultime sfide sulla neve, in piazzale Kandahar si terrà la serata di chiusura dei XXXV Giochi Invernali Nazionali di Special Olympics, Test Event Giochi Mondiali Invernali 2025 in programma tra un anno sempre sulle montagne olimpiche piemontesi.

16-29 marzo: Mostra Vette d’Arte – La Rassegna Artistica Internazionale “Vette d’Arte” ed il Premio “Cime Letterarie” sono giunti alla loro VIII Edizione. L’evento è curato dal dott. Enzo Nasillo critico d’arte, editore e giornalista. Opere che porteranno grazie ai loro contenuti, contrassegnati da perizia ed originalità, all’interno di un’esposizione di prestigio, promossa da Orizzonti Contemporanei ed Alhena Editore in partenariato con l’AICIS (Associazione Italiana Cultura e Sport). La mostra è allestita presso la sala conferenze dell’ Ufficio del Turismo di Sestriere. Ingresso gratuito.

23 marzo: presentazione del libro “Il Fratello Sbagliato” – Paolo Audino pubblica il suo secondo romanzo, la storia di un riscatto personale da portare a termine tra avversità di ogni tipo.“Il fratello sbagliato” tratteggia la storia di Giovanni, un cinquantenne torinese che, dopo una vita di fallimenti, alla morte del ricco fratello eredita una fortuna e la occulta in un paradiso fiscale, su consiglio del suo amico e legale Cesare. Incontro con l’autore alle ore 18.00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

29 marzo: presentazione del libro La Torino del Cit” – Franco Bocca presenta libro “La Torino del Cit”, Campioni e gregari della provincia più rosa d’ Italia. L’autore analizza per quale motivo Torino, che da troppi anni non esprime più un Campione del pedale con la C maiuscola, viene tuttora definita la provincia più rosa d’Italia, come suggeriscono anche il sottotitolo di questo volume e il colore della sua copertina. Franco Bocca, appassionato storico del pedale, lo spiega con dovizia di particolari nell’introduzione a un libro che è soprattutto un atto d’amore e una sorta di restituzione nei confronti di Nino Defilippis, il “Cit”, l’eroe della sua giovinezza, che per primo gli ha instillato la passione per le due ruote.

Ma ci sono anche tutti gli altri protagonisti di quella stagione irripetibile, da Guido Messina ad Angelo Conterno, da Italo Zilioli a Franco Balmamion, e ancora Giancarlo Astrua, Tino Coletto, Riccardo Filippi, Walter Martin, senza dimenticare i gregari di lusso e tanti altri ancora. Un ampio capitolo è dedicato alle numerosissime tappe del Giro d’Italia che si sono concluse in provincia di Torino.

30 marzo: 41° Edizione del Trofeo “UOVO D’ORO” Lauretana – Quarantunesima edizione dell’Uovo d’Oro, firmata Lauretana, gara in calendario nazionale di Salom Gigante, aperta anche agli atleti stranieri, che dal 1981, si svolge sulle piste della Vialattea a Sestriere. Cinq ue saranno le categorie a scendere in pista: Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, sia maschili che femminili. A tutti i partecipanti verrà regalato il tradizionale uovo di cioccolato insieme ad un ricco pacco gara. La manifestazione raggiungerà il proprio culmine con la sfilata e la premiazione ufficiale seguita dall’atteso sorteggio dei premi, al quale parteciperanno tutti i concorrenti con i propri allenatori. In tutto sono previsti cinque percorsi per lo Sci Alpino sulle piste del Monte Alpette.

02-04 aprile: Gran Premio Giovanissimi – Torna a Sestriere il Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, la più importante competizione sportiva di sci rivolta ai giovani allievi delle Scuole Sci italiane, di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Il programma completo è scaricabile dal sito.

