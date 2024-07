Nayt live ad Alba per il Collisioni Festival

Il talento di Nayt durante le sue performance live è sempre stato indiscusso. La sua capacità di tenere il palco è tra le più tecniche e ipnotiche nel panorama rap italiano e ogni suo concerto è unico, un rito collettivo a cui abbandonarsi e da cui si esce, in qualche modo, cambiati. Ora finalmente sarà possibile ripercorrere quell’esperienza che ha potuto vivere chi era all’ultimo tour nei club, andato quasi tutto sold out e che vivrà chi quest’estate assisterà all’Habitat tour: Romantico Finale.

Ed è stato proprio durante la tappa romana della leg estiva, che Nayt ha annunciato l’uscita del nuovo album “Habitat : tour”, in arrivo venerdì 5 luglio – in digitale e in formato fisico vinile – e in pre-order e pre-save.

Nel disco sono riuniti i brani più amati del rapper – tratti dagli ultimi album Doom, Mood, Habitat, ma anche da Raptus 3 – in versione live, registrati durante il tour nei club di novembre scorso, più 4 inediti, tra cui l’ultimo singolo “Danimarca”, uscito venerdì 14 giugno. Un regalo per tutti i fan e una dimostrazione tangibile della capacità del rapper di creare una dimensione live immersiva e potente: in queste nuove versioni si respirano ancora di più l’energia dei pezzi più d’impatto, le riflessione sulle contraddizioni di un mondo allo controverso, l’arguzia di quelli più taglienti, la profondità dei brani più sentimentali e soprattutto l’amore verso un pubblico che si unisce alla voce del rapper e alla band come se fossero un unico corpo inseparabile.

Questa la tracklist di “Habitat: Tour” a cui si aggiungono i 3 nuovi brani “Dimenticare”, “un girotondo” e “Io non torno”, insieme al già noto “Danimarca”. Gli inediti ci danno un assaggio dell’attuale flusso creativo di Nayt, rivolto verso una maggiore sperimentazione sonora e sempre accompagnato da 3D.