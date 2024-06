A Cherasco arriva la mostra di Jean Gaudarie Thor “Napoleone. La campagne du monde”, un centinaio di opere, tra tele, disegni su carta e sculture, dedicate al Generale Bonaparte che in occasione dell’armistizio del 1796 sostò proprio a Palazzo Salmatoris.

Quello dell’artista francese è un grande progetto, nato nel 2015 intorno all’epopea napoleonica: una rivisitazione del personaggio nella memoria collettiva. Le circa 400 opere realizzate in circa cinque anni sono state oggetto di manifestazioni in Francia e in Italia.

«Jean Gaudaire-Thor è nato a Sens in Francia e vive tra la Borgogna e il Piemonte. – lo descrive così Silvana Peira della Galleria Il Fondaco – In occasione del bicentenario della morte di Napoleone (2021) dal 2015 si è impegnato ad un progetto incentrato sull’epopea napoleonica con l’intento di ridare espressione contemporanea alla vicenda di questo grande protagonista della storia. Ne è nata una ampia produzione che ha preso la forma di una mostra itinerante, esposta dal 2021 fino ad oggi in diverse città francesi e italiane. … Quest’anno l’esposizione approda a Cherasco, la città del famoso armistizio del 1796. A Palazzo Salmatoris da luglio a ottobre l’artista Jean Gaudaire-Thor esporrà un centinaio di opere. Al centro la rappresentazione di un Napoleone Bonaparte insospettabilmente poetico, visto attraverso i sogni e i travagli di un uomo dal destino eccezionale».

«Nel 2021, duecento anni dopo la morte di Napoleone, Jean Gaudaire-Thor rivisita il mito e conduce un’indagine pittorica sulla sua epopea. – dice il critico d’arte Boris Brollo – Il suo compito non è quello di magnificare il personaggio o le sue conquiste, ma rappresentare in modo diverso il lampo di una vita fatta di strategia e sogni. Il pittore crea i suoi quadri, disegni, sculture come si costruisce una battaglia. Costruisce le sue opere con le armi, gli strumenti, i codici e i simboli della nostra società moderna. Il suo lavoro di reinterpretazione e riattualizzazione di fatti passati ci proietta lontano dalla vera storia, più vicino all’Uomo. Così la pittura e il pittore indagano, ci illuminano su questi attimi nascosti, intimi, che la nostra memoria aveva seppellito, come in attesa, ai confini dei nostri sogni».

«Palazzo Salmatoris è stato nel corso degli anni più volte scenario di eventi legati a Napoleone, tra tutti ricordiamo la bella mostra storica del 2018 “Ei fu. Napoleone Bonaparte dal Piemonte all’Europa” curata dall’associazione Cherasco 1631 – dice il sindaco Claudio Bogetti – quella attuale, con le opere dell’artista francese contemporaneo Jean Gaudaire Thor è un’importante rivisitazione in chiave artistica del mito del generale Bonaparte ed è una mostra itinerante che arriva a Cherasco dopo essere stata esposta in importanti città della Francia e dell’Italia».

«La storia e il contemporaneo si incontrano per narrare ancora una volta le vicende di un grande protagonista, Napoleone. – dice Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura – Non rievocazione storica, non mostra di oggetti e documenti appartenenti in qualche modo all’epopea napoleonica, ma esposizione di oltre 100 opere dell’artista contemporaneo Jean Gaudaire-Thor. E questa volta non sono le gesta e le battaglie a parlare di Napoleone, ma la rappresentazione onirica e poetica che ci consegna l’artista francese a 200 anni dalla morte del grande personaggio in qualche modo legato, nel bene e nel male, alla nostra città. Storia europea collettiva, diverso modo di indagare un personaggio dal destino eccezionale, reinterpretazione di fatti passati che porta a costruire nuovi scenari… così Gaudaire-Thor riesce a dare una grande visione contemporanea alla storia di un eroe. Sono queste le motivazioni che mi hanno spinta nei mesi passati a lavorare perché la mostra si tenesse a Palazzo Salmatoris, non sapendo, all’epoca, che sarebbe stata una delle prime inaugurazioni in veste di consigliera comunale con delega alla cultura».

La mostra ha il patrocinio de La Fondation Napoléon; è stata realizzata con i consigli delle associazioni Il Fondaco di Bra, Cherasco Eventi, De Musica Clara(scum) e Sals Majeurs, con il contributo della Banca di Cherasco.

L’inaugurazione si svolgerà a Palazzo Salmatoris (Via Vittorio Emanuele, 31) sabato 6 luglio alle ore 10.30.

L’esposizione sarà visitabile dal 6 luglio al 20 ottobre 2024.

Gli orari di apertura saranno: da mercoledì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

Per info: ufficio turistico tel. 0172427050.