Al Barrocco Sid- Fin qui tutto bene

Riprende giovedì 18 gennaio , alle ore 21 al Barrocco, nel comune di Pianezza (To), la terza edizione della stagione Sguardi, con la direzione artistica di Silvia Mercuriati, dedicata a Storie non ordinarie. La stagione, organizzata con il sostegno di Regione Piemonte e Comune di Pianezza, con il patrocinio di Città Metropolitana, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal vivo, Villa Lascaris e Barrocco, è un “Progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 – Piemonte dal Vivo”.

“SID – Fin qui tutto bene” scritto e diretto da Girolamo Lucania, con Alberto Boubakar Malanchino da un’idea di Ivan Bert e Girolamo Lucania e produzione di CUBO TEATRO / IL CERCHIO DI GESSO, mette in scena la storia di un adolescente italiano di origini algerine che vive in una delle tante periferie dell’Occidente. Per uscire dalla disperazione e dalla noia di nascosto legge, ascolta musica, vede film. Sid è bello, intelligentissimo, raffinato lettore, perfettamente padrone delle più sottili sfumature della lingua, colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto, di materiale biodegradabile tutti, rigorosamente, firmati. Ha ucciso, probabilmente per noia, soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda.

Un torrenziale monologo per batteria e voce dove scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei “templi del consumo”, riflessione attualissima sulle conseguenze della società dello spettacolo sulle giovani generazioni.

Con questo spettacolo, vincitore del bando In-Box 2023, Alberto Boubakar Malanchino ha vinto il Premio Ubu 2023 come miglior attore under 35. Cubo Teatro, compagnia teatrale e multidisciplinare piemontese, gestisce l’omonimo teatro, a Torino, ed è tra i fondatori della rete Fertili Terreni Teatro.