Nuovo mezzo per il Gruppo di Protezione Civile di Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Giornata storica quella di domenica 14 aprile per il Gruppo Comunale di Protezione Civile. È stato inaugurato il nuovo mezzo di Protezione Civile che permette così una piena operatività per tutti i Volontari. Il mezzo è stato benedetto da don Giorgio Nervo al termine della Santa Messa delle 11 e per tutti i partecipanti è stato offerto un rinfresco. Un mezzo che era atteso da anni e che è stato acquistato dal Comune di Sauze d’Oulx grazie anche ad un contributo della Regione Piemonte.

Si tratta di pick-up Isuzu DMax dal valore di 44mila euro di cui 15mila arrivati da contributo Regione Piemonte.

La soddisfazione dell’Assessore alla Protezione Civile Davide Allemand che in questo mandato amministrativo ha seguito direttamente tutte le problematiche della Protezione Civile sul territorio di Sauze d’Oulx: “Possiamo dirlo: è una giornata storica per il nostro Gruppo di Protezione Civile. Finalmente i nostri Volontari potranno usufruire di un mezzo nuovo, a norma, sicuro ed efficiente per poter essere sempre più operativi non solo sul territorio comunale, ma anche là dove le emergenze di protezione civile ci porteranno ad operare.”

“In un periodo storico come questo riuscire a dotarsi di un mezzo performante non è facile. Ci abbiamo creduto come Amministrazione Comunale e ringraziamo anche la Regione Piemonte che ci ha sostenuto a livello economico in questo acquisto. Adesso abbiamo un mezzo completamente attrezzato ed idoneo per operare in un Comune montano come il nostro. I ragazzi della Protezione Civile se lo meritano perché quando c’è bisogno sono sempre pronti e disponibili”.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi che ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione esprime dei ringraziamenti: “Il primo grande grazie va a tutti i Volontari del Gruppo di Protezione Civile che dedicano il loro tempo per aiutare gli altri. Ci fa piacere che ci siano anche tanti giovani pronti a dare una mano in caso di emergenza ed invitiamo altri giovani a farsi avanti. Un grazie a don Giorgio per la benedizione del mezzo ed un grazie alla Regione Piemonte per il contributo che ci ha concesso”.

“Un grazie al Consorzio Fortur e alla sua presidente Serenella Marcuzzo e al panificio “Bread &…” per il rinfresco. Un grazie anche alle ragazze in costume che hanno voluto presenziare alla cerimonia portando un tocco di tradizione alla giornata. Un grande grazie va poi all’Assessore Davide Allemand che prima come consigliere e poi come Assessore ha sempre creduto in questo progetto di Protezione Civile e ci ha sempre messo l’anima”.