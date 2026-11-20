E se il patrimonio più prezioso dell’umanità non fosse un monumento o un’opera d’arte, ma ogni bambino che viene al mondo?

È da questa riflessione che nasce la proposta di Don Silvio Mantelli, conosciuto come Mago Sales, fondatore del Museo della Magia di Cherasco: riconoscere simbolicamente i bambini come «Patrimonio Mondiale dell’Umanità», per ricordare agli adulti il dovere di proteggerli e aiutare i più piccoli a riconoscere il proprio valore.

L’iniziativa sarà presentata sabato 21 e domenica 22 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, con due giornate speciali al Museo della Magia.

L’idea prende spunto anche da Girotondo, la canzone contro la guerra di Fabrizio De André del 1968, e dalla domanda «Chi ci salverà?», che il cantautore affida simbolicamente ai bambini.

«I bambini sono il bene più grande dell’umanità», scrive Don Silvio, che paragona ogni bambino a un’opera d’arte: unico, prezioso, da custodire e proteggere. Da qui nasce un progetto educativo fondato su quattro principi: difesa dell’infanzia, contrasto al bullismo, educazione alla bellezza e valore dell’amicizia.

Durante le due giornate, accanto alle visite e agli spettacoli di magia, ogni bambino visitatore riceverà gratuitamente un kit speciale contenente una lettera di Mago Sales, un rompicapo, un dépliant illustrato sui diritti dell’infanzia da colorare, un adesivo «Io sono patrimonio dell’umanità» e una sorpresa.

L’iniziativa vuole andare oltre il Museo: famiglie, scuole, parrocchie e associazioni potranno richiedere gratuitamente il materiale educativo per riproporre il progetto nelle proprie realtà.

Un messaggio che parte da Cherasco e invita gli adulti a guardare ai bambini non soltanto come al futuro dell’umanità, ma come al suo patrimonio più prezioso, da difendere oggi.

Informazioni

Museo della Magia – Via Cavour 35, Cherasco (CN)

Sabato 21 novembre: ore 15.00–18.30

Domenica 22 novembre: ore 10.00–13.00 e 14.00–18.30

Ingresso secondo le tariffe ordinarie del Museo. Kit gratuito per ogni bambino visitatore.

Informazioni e richieste del kit: info@sales.it – Tel. 360 480902