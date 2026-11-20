La Regione Piemonte e la Città di Torino, in una lettera firmata dal presidente Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo, hanno scritto all’amministratore delegato del Gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, per chiedere di riconsiderare la decisione di interrompere il collegamento aereo Torino-Francoforte a partire dall’inizio della stagione estiva 2027.

Francoforte rappresenta uno dei principali snodi verso l’Europa e il resto del mondo, assicurando l’accesso al network globale di Lufthansa. Un collegamento strategico tanto per un tessuto produttivo e industriale orientato all’export, con radici nei settori automotive, aerospaziale, manifattura avanzata, tecnologia, enogastronomia e turismo, quanto in direzione opposta, per agevolare l’arrivo di investitori, viaggiatori d’affari e turisti in una fase in cui il territorio investe per rafforzare il proprio posizionamento internazionale.

“L’aeroporto di Torino – sottolineano il presidente Cirio e il sindaco Lo Russo – sta vivendo una fase di forte crescita, come dimostrano i numeri record del 2026: già a ottobre è stato superato il numero complessivo di passeggeri registrato nell’intero 2025. Sono risultati che confermano la vitalità dello scalo, la crescente domanda di collegamenti e la capacità del nostro territorio di attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità.

È fondamentale accompagnare questa crescita rafforzando le connessioni internazionali, non riducendole.

Francoforte rappresenta un hub strategico per le nostre imprese, per il turismo e per l’internazionalizzazione del Piemonte e di Torino, che consente ai passeggeri in partenza da Torino di raggiungere numerose destinazioni europee e intercontinentali grazie alle connessioni offerte dallo scalo tedesco. Siamo consapevoli delle complesse condizioni del contesto internazionale e rispettiamo pienamente le valutazioni e la libertà di impresa, ma auspichiamo che Lufthansa possa riconsiderare la propria decisione. Da parte nostra come istituzioni c’è la piena disponibilità, a tutti i soggetti coinvolti, a lavorare per individuare soluzioni condivise che consentano di mantenere questo collegamento.

Proprio in queste settimane, in cui Torino e il Piemonte sono sotto i riflettori internazionali grazie al successo delle Nitto ATP Finals, dobbiamo fare tutto il possibile per consolidare questa visibilità e trasformarla in nuove opportunità. Per farlo, abbiamo bisogno di un territorio sempre più connesso con l’Europa e con il mondo. Investire sui collegamenti internazionali significa investire sul futuro di Torino e dell’intero Piemonte”.

Quest’anno la tratta Torino-Francoforte compie 55 anni dall’inaugurazione, un traguardo che testimonia oltre cinque decenni di rapporti consolidati con Lufthansa a supporto dello sviluppo economico e dell’internazionalizzazione di Torino e del Piemonte. Proprio in virtù di questi rapporti le istituzioni locali, nella lettera inviata, vogliono richiamare l’attenzione sulle ricadute che l’uscita di scena della rotta avrebbe non solo per l’aeroporto di Torino, ma sulla connettività, sull’economia e sulla competitività internazionale dell’intero territorio piemontese.

Pur riconoscendo le valutazioni operative ed economiche legate alle singole rotte, Regione e Città invitano a leggere il valore della linea in un’ottica più ampia e di lungo periodo, chiedendo al Gruppo Lufthansa di valutare, insieme all’aeroporto di Torino e agli attori istituzionali ed economici locali, soluzioni sostenibili per preservare il collegamento. I due enti sono disponibili ad un confronto costruttivo per individuare un percorso condiviso e duraturo a tutela di imprese, cittadini e del legame con uno degli hub di riferimento del gruppo.